V štajerskem derbiju brez zmagovalca

Celje je bilo sicer bližje zmagi, potem ko je vodilo do 84. minute, obenem pa pred tem zapravilo še lepo priložnost za povečanje prednosti. Celjani so zdaj pri 56 točkah, Maribor jih ima na tretjem mestu 40. Obračun v Celju je uvodoma postregel z dinamično predstavo na obeh straneh in tudi z nekaj priložnostmi, med katerimi velja omeniti mariborsko iz desete minute, ko je z roba kazenskega prostora streljal Hilal Soudani, z obrambo se je izkazal Matjaž Rozman, in celjsko iz 12., ko je z glavo poskusil Edmilson z glavo, na mestu pa je bil Menno Bergsen, ki je tokrat igral namesto poškodovanega Ažbeta Juga.



Seznam kar nekaj poškodovanih pri Mariboru je po pol ure podaljšal še Blaž Vrhovec, ki ga je zamenjal Alen Dizdarević. Kljub temu je imel v 35. minuti Soudani novo priložnost, ko je lepo prišel do strela na desni strani kazenskega prostora, spet pa se je izkazal Rozman. V 39. minuti je na drugi strani Edmilson stekel v obetavno akcijo, vendar preveč okleval s strelom, tako da je Sven Šoštarič Karič lahko dobro posredoval z drsečim startom.

V uvodu drugega polčasa so takrat odločnejši Celjani povedli, v 49. minuti je po levi strani kazenskega prostora pobegnil Aljoša Matko in nato s strelom ob bližnji vratnici ugnal Bergsna za svoj deveti gol sezone. Podal je Žan Karničnik, za katerega je bila to deveta asistenca sezone, eno več v ligi ima le Bravov Matija Kavčič. Rozman je v 53. minuti preprečil izenačenje po voleju Josipa Iličića z roba kazenskega prostora. Bergsen je v 80. minuti ustavil žogo po poskusu z glavo Gregorja Bajdeta, v 84. minuti pa so Mariborčani izenačili, potem ko je s prostega strela z leve strani podal Iličić, z glavo pa zadel Šoštarič Karič. Celje bo v 26. krogu v četrtek gostovalo v Kopru, Maribor pa bo tekmo 26. kroga igral šele 17. aprila v Stožicah proti Olimpiji.