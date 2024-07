V vroči Šiški hladna prha za Bravo na začetku evropske sezone

Šiškarji so v obračun z Valižani vstopili v vlogi izrazitih favoritov in v skladu s tem tudi začeli obračun, ki so ga sicer zaznamovale temperature visoko nad 30 stopinjami. Uvodni pritisk bi lahko prvič kronali v šesti minuti, ko je do strela z glavo neoviran prišel Mark Španring, vendar je meril mimo gostujočih vrat.

Nogometaši Connah'sa so na začetku izgledali precej nebogljeno, a so se brez prejetega zadetka uspeli otresti uvodnega pritiska. Za dodatno mero samozavesti je poskrbel Harry Franklin, ki je po četrt ure igre na levi strani lepo prodrl pred domača vrata, se ob tem otresel Nemanje Jakšića, veselje pa mu je z atraktivno parado ob bližnji vratnici preprečil pozorni Matija Orbanić.

Bravo je odgovoril v 27. minuti, ko je po lepem preobratu poskušal Jakoslav Stanković, a je meril naravnost v gostujočega vratarja. Do konca polčasa sta svoji priložnosti dočakala tudi oba napadalca, najprej je z glavo nenatančno meril Milan Tučić, nato pa je iz ugodnega položaja preko gola streljal v prvem polčasu malo vidni Matej Poplatnik.

Tudi nogometaši Connah'sa so imeli pred odmorom še nekaj polpriložnosti. Posebej je na desni strani pretil Aron Williams, ki je s preigravanji kar nekajkrat ustvaril višek, a njegovi soigralci niso znali unovčiti nevarnih predložkov.

V nadaljevanju je najprej zapretil Poplatnik, ki se je dobro znašel v kazenskem prostoru, si s preigravanjem pripravil dovolj prostora za strel, a je uspešno posredoval George Ratcliffe. Bolj kot je šlo srečanje h koncu, več težav so imeli vidno izčrpani gostje. Povlekli so se pred svoja vrata in se strnjeno branili, s čimer so imeli Šiškarji precej težav.

Tudi zato se je kapetan Gašper Trdin sredi drugega dela odločil za strel s precejšnje razdalje, ki je namučil Ratcliffa, a ni bil dovolj za vodstvo rumenih.

Varovanci Aleša Arnola terenske premoči niso znali kronati, gostje so proti koncu znova zavohali kri, se postavili višje in preko predložkov z obeh strani prihajali do vsaj polpriložnosti. Po eni takšnih v 83. minuti je sledil kot. Bravo je po prvem strelu z glavo rešil okvir vrat, vendar se je žoga odbila naravnost na rezervista Benjamina Maherja, ki je iz neposredne bližine premagal nemočnega Orbanića.

Valižanska obramba je do konca ostala dovolj zbrana, da Bravo na evropskem krstu ni več prišel do priložnosti. Nogometaši Connah'sa so si z nenadejano zmago pripravili sijajno izhodišče pred povratno tekmo, predvsem pa so poskrbeli za sladko pot domov. V bližino Liverpoola bo poleg igralcev in klubskega osebja iz Ljubljane potovalo še kakih deset navijačev, ki so v Spodnji Šiški poskrbeli za prijetno vzdušje.