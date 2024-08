Bravo: Barcelona je globalno ogromna, interno pa deluje kot majhen klub

"Barcelona je v globalnem smislu ogromna, interno pa deluje kot majhen klub. Vedno vidiš iste obraze, v klubu deluje le peščica ljudi, ki se ne menja. Od osebja do varnostnikov. Pri Cityju je ravno obratno, interno je to ogromen klub. Nikoli ne štedijo s sredstvi ali osebjem. Vedno zagotovijo, da imajo nogometaši najboljše možne pogoje za napredek," je zanimiv aspekt izpostavil Bravo.

Claudio Bravo je nato zapustil Barcelono in se pri Manchester Cityju pridružil Pepu Guardioli , ki je v njem videl idealnega vratarja za svoj stil igre. Na Etihadu je 41-letnik svoji bogati zbirki lovorik dodal dva angleška naslova in enega pokalnega. V pogovoru za španski portal s port.es je nedavno dejal, da je že v času svojega odhoda iz Barcelone slutil, da gre klub v napačno smer.

Čilski vratar je za Barcelono branil med letoma 2014 in 2016. Ravno v času, ko je Blaugrana nazadnje pokorila evropsko konkurenco. Vsega skupaj je zbral 75 nastopov, a – zanimivo – nobenega v Ligi prvakov, kjer je branil Marc-Andre ter Stegen .

Na njegove besede so se na družbenih omrežjih že vsuli številni negativni komentarji. "Težko je zagotoviti veliko osebja, ko pa vsako leto kršiš pravila finančnega fair-playja in ti odgovorni ne morejo nič," je denimo zapisal eden od uporabnikov Reddita.

Dejstvo je, da je bilo predvsem vodstvo La Lige do Barcelone bistveno bolj strogo, kot je denimo vodstvo Premier League do Manchester Cityja, ki je obtožen več kot 100 kršitev finančnega fair-playja, a še naprej nemoteno za okrepitve odšteva vrtoglave vsote in posledično osvaja lovorike.

A res je tudi, da je Barcelona v zadnjih letih storila toliko zgrešenih, predvsem pa pregrešno dragih nakupov, da se ji je to enostavno moralo prej ali slej vrniti. In prav nedavni odhod Ilkaya Gündogana nazaj na Etihad daje slutiti, da bo moralo preteči še kar nekaj časa, preden se bodo vitrine na Camp Nouu polnile tako redno, kot se je to dogajalo v času Claudia Brava.