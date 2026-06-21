Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bravu se po prodaji Senegalca obeta mastna odškodnina

Ljubljana, 21. 06. 2026 16.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
NK Bravo

Fallou Faye, ki se je ljubljanskemu Bravu pridružil v začetku leta 2026, bo nogometno pot nadaljeval na Češkem. Vodstvo kluba iz Šiške je potrdilo, da je s Slovanom iz Liberca sklenil dogovor o prestopu 20-letnega senegalskega vezista, ki slovensko prvo ligo zapušča po 29 tekmah in štirih golih. Po nekaterih zanesljivih podatkih naj bi bila odškodnina za Senegalca več kot milijon evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Fallou Faye je v NK Bravo prišel kot mlad igralec z izjemnim potencialom, v naši sredini pa naredil pomemben korak naprej v svojem razvoju. Veseli nas, da je s svojimi predstavami postal zanimiv številnim tujim klubom in na koncu izbral Slovan Liberec. To je novo priznanje strokovnemu delu našega kluba. Z veseljem bomo spremljali njegov nadaljnji razvoj in prepričani smo, da ga čaka svetla nogometna prihodnost. Fallou, hvala za tvoj pomemben prispevek klubu in srečno na nadaljnji poti," je za klubsko spletno stran povedal predsednik kluba Luka Brezovec.

Preberi še Šiškarji pokajo od ponosa, prehiteli Olimpijo in presegli vse cilje

Nekdanji up zagrebškega Dinama se je v Slovenijo preselil pred začetkom sezone 2025/26, jeseni je namreč igral za Domžale.

nogomet bravo faye

Yamal v začetni postavi za tekmo proti Savdski Arabiji

Od dela v tovarni do zadetkov na največjem odru

24ur.com Rekordna odškodnina za Florucza, ki se seli k belgijskemu prvoligašu
24ur.com Druga plat prvenstva: Uefa kaznovala navijaške izgrede. Na prvem mestu Hrvaška
24ur.com Denarna računica Eura 2024: koliko je doslej kapnilo slovenski reprezentanci?
24ur.com Slovenija pred novo arbitražo: 'Zaradi škode zahtevamo pol milijarde evrov'
24ur.com Denarna nagrada za uspehe na Euru: koliko bodo prejeli nogometaši?
24ur.com Sloveniji iz evropskega sklada za okrevanje 541 milijonov evrov
24ur.com Evroposlanci dokončno potrdili izplačilo iz solidarnostnega sklada Sloveniji
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
zadovoljna
Portal
Iz dneva v dan bolj zaljubljena
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
vizita
Portal
Borila se je s hudim nočnim potenjem in izgubo spomina: 'Mislila sem, da imam raka'
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
cekin
Portal
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
moskisvet
Portal
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
dominvrt
Portal
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763