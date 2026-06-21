Bravu se po prodaji Senegalca obeta mastna odškodnina

"Fallou Faye je v NK Bravo prišel kot mlad igralec z izjemnim potencialom, v naši sredini pa naredil pomemben korak naprej v svojem razvoju. Veseli nas, da je s svojimi predstavami postal zanimiv številnim tujim klubom in na koncu izbral Slovan Liberec. To je novo priznanje strokovnemu delu našega kluba. Z veseljem bomo spremljali njegov nadaljnji razvoj in prepričani smo, da ga čaka svetla nogometna prihodnost. Fallou, hvala za tvoj pomemben prispevek klubu in srečno na nadaljnji poti," je za klubsko spletno stran povedal predsednik kluba Luka Brezovec.