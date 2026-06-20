Brazilci in Maročani uspešno prek Haitija in Škotske

Brazilski navijači so na SP spet plesali, potem ko so nogometaši v Philadelphii na krilih Matheusa Cunhe in Viniciusa Juniorja prišli do svoje prve zmage na tem prvenstvu. Po slabi uvodni predstavi in remiju proti Maroku (1:1) je bil selecao pod velikim pritiskom, tokrat pa je rutinsko s 3:0 premagal karibske avtsajderje Haiti. Za petkratne svetovne prvake je dvakrat zadel Cunha (23. in 36. minuta), Vinicius Junior (45.+3) pa je dodal še en gol. Varovanci selektorja Carla Ancelottija pa so doživeli šok malo pred polčasom, ko je moral as Barcelone Raphinha zaradi poškodbe predčasno zapustiti igrišče. "Trenutno vam ne morem povedati ničesar novega," je Ancelotti dejal glede težav Raphine, ki je z obrazom, izkrivljenim od bolečin, predčasno končal nastop.

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Brazilska nogometna zveza je kmalu zatem sporočila, da je imel 29-letni zvezdnik Barcelone "bolečine v desni zadnji stegenski mišici". Raphinha je na zdravljenju in ga čakajo nadaljnji pregledi, če se ne bo vrnil v ekipo, bo to hud udarec za Brazilijo. V drugem polčasu je selecao pred očmi svetovnih prvakov iz leta 2002 Ronalda in Ronaldinha ubral bolj sproščen pristop. Rezervist Gabriel Martinelli je zadel prečko, Vinicius Junior je bil v napadu v prepovedanem položaju (68.), tudi gol Endricka ni bil priznan (78.). Brazilija je na dobri poti do izločilnih bojev. Za Haiti, ki prvič po letu 1974 sodeluje na SP, pa bo turnir po skupinskem delu končan. Za državo, ki jo pestijo revščina, nasilje tolp, korupcija, lakota in politična nestabilnost, pa je bil to vseeno dan praznovanja. Igrati na velikem odru in to še proti rekordnim svetovnim prvakom. Ko so haitijski igralci z avtobusom prispeli na stadion in prišli na igrišče, so jih navijači na tribunah pričakali z glasnimi vzkliki. A do polčasa je bila tekma že odločena.

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Haitijci so imeli še najlepšo priložnost v 63. minuti, vendar je brazilski vratar Alisson strel z glavo Ricarda Adeja sijajno ubranil. "Bili smo daleč od tega, kar smo želeli pokazati," je po tekmi dejal selektor Haitija Sebastien Migne. Tako kot Brazilci so tudi Maročani prišli do svoje prve zmage, ko so z 1:0 z najhitrejšim zadetkom tega prvenstva doslej v Bostonu premagali Škote. Ismael Saibari je pred 64.146 navijači za polfinaliste mundiala 2022 zadel že po dobri minuti. Brahim Diaz je podal čez obrambo do Saibarija, ki je natančno zadel v daljši kot. Gol je bil začetek dominantne predstave Maročanov v prvem polčasu; lepe priložnosti so imeli še kapetan Achraf Hakimi (18. minuta), Neil El Aynaoui (30.) in Bilal El Khannouss (36.). Škotska je v tem delu igre zapretila le enkrat. Takoj po polčasu se je zdelo, da bodo Maročani še povišali prednost. Vendar je najprej Saibari (50.) zadel prečko, nato pa je škotski vratar Angus Gunn (52.) ubranil strel z glavo El Khannoussa.

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Upi "tartanske armade" na izenačenje so se po razblinili po zamujenih priložnostih Ryana Christieja (64.) in Scotta McTominaya (85.). Maročani so imeli zadnjo priložnosti na tekmi še v 95. minuti, a je Ayoube Amaimouni za las zgrešil gol. V zadnjem krogu se bosta Brazilija in Škotska borili za neposredno napredovanje iz skupine, za selecao bo bržkone prvič nared tudi rekorder Neymar, je napovedal Ancelotti. Medtem ima Maroko na papirju lažjo nalogo na tekmi proti Haitiju. Svetovno prvenstvo, skupina C, 2. krog, izida tekem: Škotska - Maroko 0:1 (0:1) Brazilija - Haiti 3:0 (3:0)