Neymar zapečatil usodo Ekvadorcev, Brazilci slavili petič zapored

Na stadionu Beira-Rio je za petkratne svetovne prvake zadel napadalec Evertona Richarlison v 65. minuti, končni izid pa je v sodnikovem podaljšku dosegel zvezdnik Neymar, ki pa je šele v drugem poskusu zadel z bele točke. Mrežo Ekvadorja je zatresel tudi napadalec Flamenga Gabriel "Gabigol" Barbosa, a so sodniki gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. V torek selecao v okviru kvalifikacij za SP čaka gostovanje v Asuncionu v Paragvaju. Bržkone pa bo ne glede na razplet zelo burno po tekmi. Brazilija je letos prevzela južnoameriško nogometno prvenstvo, potem ko sta ga odpovedala sogostitelja Argentina in Kolumbija. Po prvotnih kritikah je tematika utihnila, trener Tite in nekateri nogometaši pa so napovedali, da bodo o tem spregovorili po kvalifikacijski tekmi v Paragvaju. Kot je poročal časnikFolha de Sao Paulo, ki se sklicuje na socialna omrežja in nekatere druge medije, se je v reprezentanci vnela razprava o udeležbi na domačem tekmovanju. Prav ta razprava pa naj bi ekipo tudi močno poenotila.