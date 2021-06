Casemiro Brazilcem zagotovil deseto zaporedno zmago

Kolumbija je povedla že v deseti minuti, ko je z volejem zadel Luis Diaz po podaji Juana Cuadrada z desne strani. S tem so Kolumbijci prekinili niz šestih tekem Brazilcev brez prejetega gola. Slednji so imeli v prvem polčasu kar nekaj težav pri pripravljanju priložnosti, v drugem pa so dvakrat zagrozili prek Neymarja, ki je zadel tudi vratnico, v 78. minuti pa so izenačili, zadel je Roberto Firmino. Kolumbijci so ostro protestirali, saj se je v akciji pred zadetkom žoga odbila od sodnika Nestorja Pitane, a je ta pustil prednost, namesto da bi prekinil akcijo. Kolumbijce je dodatno razočaral še nov zadetek Brazilcev v deseti minuti sodniškega dodatka, tega je z glavo po Neymarjevi podaji iz kota v zadnji akciji tekme dosegel Casemiro za deseto zaporedno zmago svoje reprezentance.