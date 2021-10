Brazilci visoko porazili Urugvaj, 70. reprezentančni gol Neymarja

Brazilce sicer teoretično le še nekaj točk loči od uvrstitve v Katar, a so si po doslej prikazanem to že zdavnaj zagotovili. Po deseti zmagi na enajstih tekmah (en dvoboj imajo še v dobrem) imajo pred petouvrščenim Urugvajem že 15 točk naskoka pred zadnjimi šestimi krogi. Ob zmagi je znova gol prispeval Neymar, na 115 tekmah je zadel že 70. Junak srečanja pa je bil Raphinha. Štiriindvajsetletni napadalec angleškega Leedsa je sploh prvič začel tekmo za Brazilijo in takoj dosegel dva gola. Četrti gol za Brazilce je po urugvajskem znižanju na 1:3 prek Luisa Suareza dosegel Gabriel Barbosa v 83. minuti.

Prvi zasledovalci Brazilcev so že nekaj časa Argentinci. Toda ti so se morali ponoči pošteno potruditi za poln izkupiček. Proti Peruju so sicer prek Lautara Martineza povedli z 1:0 v 43. minuti, sredi drugega polčasa pa je Yoshimar Yotun zgrešil enajstmetrovko in ostalo je pri treh točkah gavčev. Argentina za Brazilijo zaostaja za šest točk, a ima osem točk naskoka pred tretjeuvrščenim Ekvadorjem, ki je remiziral s Kolumbijo (0:0). Slednja ima na lestvici na četrtem mestu 16 točk, prav toliko jih ima na petem mestu tudi Urugvaj, ki je pred nekaj dnevi v tem ciklu visoko izgubil že proti Argentini (0:3).