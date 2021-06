Brazilci začeli južnoameriško prvenstvo z zmago

Neymar s podajo in enajstmetrovko

Gole za gostitelje so dosegli branilec Marquinhos po udarcu iz kota Neymarja v 23. minuti, Neymar iz enajstmetrovke (64.) in Gabriel Barbosa (89.). Barbosa je v 65. minuti na igrišče vstopil namesto igralca Evertona Richarlisona, ki je do zamenjave zapravil številne priložnosti. "Vedeli smo, da se bomo soočili z Venezuelp, ki bo igrala obrambno in nam poskušala otežiti igro. Vemo kako pomembno je doseči prvi zadetek na taki tekmi, saj tako prisiliš nasprotnika, da se bolj odpre," je povedal strelec prvega zadetka Marquinhos.

Kolumbija pa se je Ekvadorju maščevala za novembrski visok poraz (1:6) v kvalifikacijah za mundial 2022 in dobila svojo uvodno tekmo tega prvenstva. Junak tekme je bil Edwin Cardona, ki je v 42. minuti z volejem na Areni Pantanal dosegel izjemen gol; sodniki so ga priznali, potem ko so ga sprva razglasili nedovoljen položaj. Pregled z videosodnikom VAR pa je pokazal, da ni bilo "ofsajda".