Brazilci že na svetovnem prvenstvu

Nogometaši Brazilije so prva ekipa iz Južne Amerike, ki si je zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju. Ponoči so v Sao Paulu premagali Kolumbijo s povratnikom Jamesom Rodriguezom z 1:0 (0:0). Pred tem je Čile v Asuncionu ugnal Paragvaj z 1:0 (0:0) in se na lestvici povzpel na četrto mesto.

V Sao Paulu je odločilni gol za Brazilijo dosegel Lucas Paqueta (Olympique Lyon) v 72. minuti, pred tem pa sta akcijo ustvarila Marquinhos in prvi zvezdnik ekipe Neymar. Brazilci so na ta način dosegli 11. zmago v 12. kvalifikacijskem nastopu za uvrstitev na zaključni turnir, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar. icon-expand Veselje Viniciusa Jr. (levo), strelca Lucasa Paquete (sredina) in podajalca Neymarja (desno) po zadetku Brazilcev FOTO: AP "Uvrstitev na SP je plod našega dela, ki smo ga opravili v preteklosti. Zaradi trenutnega stanja, ki ga doživljam v Lyonu, sem po golu zajokal od veselja," je Paqueto po poročanju brazilske televizije povzela nemška tiskovna agencija dpa. Trener Tite pa je že napovedal, da bo v letu dni, ki ekipo loči do SP, od svojih igralcev zahteval stabilnost, kreativnost in zmage. Kot pravi, je odličnost gonilna sila te ekipe: "Temu se moramo čim bolj približati." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Veselje Brazilcev Zmago so izdatno slavili tudi nogometaši, kar je na Instagramu razkril Neymar. Že v slačilnici so vihteli katarsko in brazilsko zastavo. V kvalifikacijah je neporažena Brazilija doslej zbrala 34 točk, Argentina 25, sledijo pa Ekvador, Čile in Kolumbija. Četverica se na SP uvrsti neposredno, peto ekipo pa čakajo dodatne kvalifikacije s predstavnikom Oceanije. Sinoči sta igrala tudi Ekvador, ki je z 1:0 (0:0) ugnal Venezuelo in Peru, ki je bil s 3:0 (3:0) boljši od Bolivije. Danes tekma čaka Argentino, ki bo gostovala v sosednjem Montevideu pri Urugvaju. Prihodnji teden pa je na vrsti še derbi med Brazilijo in Argentino. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi 12. kroga južnoameriških kvalifikacij: Brazilija - Kolumbija 1:0 (0:0) Peru - Bolivija 3:0 (3:0) Paragvaj - Čile 0:1 (0:0) Ekvador - Venezuela 1:0 (1:0)