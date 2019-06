Brazilci 'razstavili' Perujce, Venezuelci z zmago do drugega mesta

Brazilci so prvo mesto v skupini in četrtfinale potrdili z visoko zmago proti Peruju, ki bi sicer lahko bila višja, med drugim je namreč Gabriel Jesus v sodniškem dodatku zapravil enajstmetrovko. Toda do takrat so se med strelce že vpisali Casemiro v 12., Roberto Firmino v 19., Everton v 32., Dani Alves v 53. in Willian v 90. minuti.

Brazilci imajo po treh krogih sedem točk, dve manj pa na drugem mestu Venezuelci, ki so premagali Bolivijo po golih Darwina Machisa v drugi in 55. minuti ter Josefa Martineza v 86. minuti. Edini gol za Bolivijo je dosegel Leonel Justiniano v 82. minuti.

V četrtfinale se prebijejo prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni. Iz skupine B si je še pred zadnjim krogom napredovanje zagotovila Kolumbija, iz skupine C pa branilec naslova Čile.