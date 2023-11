Brazilec Rodrygo tarča rasističnih žaljivk

Brazilski nogometaš in član madridskega Reala Rodrygo Goes trdi, da je bil v zadnjih dneh po tekmi brazilske reprezentance proti Argentini v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 na družbenih omrežjih tarča rasističnih žaljivk, saj se je na sloviti Maracani med tekmo na igrišču sprl z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na družbenih omrežjih je 22-letni Rodrygo Goes zapisal, da je v zadnjih dneh prejemal rasistične žaljivke, poroča španska tiskovna agencija EFE. "Rasisti so vedno na delu. Moja družabna omrežja so napadli z žaljivkami in z vsemi vrstami nesmislov. To je vsem na ogled," je na svojih družbenih omrežjih zapisal Rodrygo.

"Če ne naredimo, kar želijo, če se ne obnašamo tako, kot mislijo, da bi se morali, če nosimo nekaj, kar jih moti, če ne spustimo glave, ko nas napadejo, če zasedamo prostore, ki so po njihovem mnenju samo njihovi, rasisti ukrepajo s svojim kriminalnim vedenjem. Škoda zanje. Ne bomo se ustavili," je še dodal brazilski reprezentant.

icon-expand Gabriel Magalhaes, Neymar in Rodrygo FOTO: AP

V eni izmed nogometaševih prejšnjih izjav mu je več uporabnikov očitalo, da je argentinske nogometaše označil za "strahopetce", ker so zapustili igrišče, po tem ko so se navijači obeh ekip sprli na tribunah stadiona.

Več komentarjev je imelo rasističen prizvok z emotikoni opic in banan. Že pred tekmo so se okrog stadiona spopadli navijači, nemiri, v katerih je posredovala tudi policija, pa so se prenesli še v stadion, zato je bil začetek tekme prestavljen za pol ure.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke