Brazilec Thalisson v zmajevem nogometnem gnezdu

Ljubljančani se bodo v 2. krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo srečali s FC Polissya Zhytomyr, ki prihaja iz Ukrajine. Povratna tekma bo odigrana 1. avgusta na Poljskem v mestu Gliwice.

Zadnja tri leta je bil član Rogaške, kjer je v pretekli sezoni tudi prvič okusil igranje med slovensko elito. Na 35 tekmah slovenskega prvenstva in pokala je zadel 5-krat, obenem je vpisal štiri asistence. Nase je opozoril tudi na finalni tekmi v Stožicah, ko je z golom v podaljšku poskrbel za minimalno prednost. S svojo borbenostjo je tako v slovenskem okolju že navduševal, zato bodo njegove izkušnje, kot poroča uradna spletna stran kluba, zagotovo predstavljale dodano vrednost ljubljanski ekipi.

"Prestop v NK Olimpija je zame izjemna priložnost za nadaljnji razvoj. To je klub z bogato zgodovino, močno ekipo in strastnimi navijači, kar mi predstavlja velik izziv in hkrati tudi motivacijo. Veselim se sodelovanja z novimi soigralci ter strokovnim štabom. Prepričan sem, da bomo s trdim delom, predanostjo in vztrajnostjo lahko dosegli velike cilje. Navijačem pa obljubljam, da bom na igrišču vedno dal vse od sebe in se boril za zeleno-beli dres," je za uradno klubsko spletno stran ob prihodu v zmajevo gnezdo povedal 25-letni Brazilec.