Brazilec Willian uradno iz Chelseaja k Arsenalu

Za Willianom je, kot piše STA, dobra sezona pri Chelseaju, v kateri je odigral 47 tekem ter zbral 11 zadetkov in sedem podaj. V sedmih sezonah je za modre zbral 339 nastopov ter 63 zadetkov. "Avgusta 2013, ko sem dobil ponudbo Chelseaja, sem bil prepričan, da tam moram igrati. Danes sem prepričan, da je bila to ena najboljših odločitev. Bilo je tako veliko srečnih trenutkov, včasih žalostnih, bile so trofeje in vedno je bilo zelo napeto. A bolj kot trofeje sem se veliko naučil o sebi. Zelo sem se razvil, postal boljši igralec in boljša oseba,"je med drugim v posebnem pismu navijačem Chelseaja zapisal 32-letni nogometaš. Brazilec si je, kot poroča STA, sicer želel ostati v klubu, ki pa mu ni ponudil triletne, temveč le dveletno pogodbo.