Brazilija ob Neymarjevem povratku remizirala s Kolumbijo

Casemiro je Brazilce po podaji Neymarja v 19. minuti povedel v vodstvo, a to ni dolgo trajalo. Luis Muriel je najprej v 25. minuti izenačil s strelom z bele točke, devet minut pozneje pa je Kolumbijo povedel v vodstvo. Končni rezultat je v 58. minuti postavil Neymar. 27-letni napadalec se je tako po trimesečnem premoru uspešno vrnil v reprezentanco. Nogometaš pariškega PSG je zaradi poškodbe gležnja namreč izpustil južnoameriško prvenstvo in zmago reprezentančnih kolegov opazoval zgolj s klopi.

Neymarjeve vrnitve v ekipo selecaa je bil izjemno vesel brazilski selektor Tite, ki je novinarje opomnil, da gre za najboljšega nogometaša na svetu, takoj za Lionelom Messijem in Cristianom Ronaldom. "Messi in Ronaldo sta nogometaša, ki sta veliko boljša od vseh ostalih, zato Neymarja z njima ne bom primerjal. Je pa Ney nogometaš, ki bo vodil novo generacijo, ko se bosta Messi in Ronaldo upokojila. Ko je govora o individualni kvaliteti, je Neymar boljši od Hazarda. Eden lahko počne podobne stvari kot Neymar, a ni tako hiter in spreten z žogo," je dejal 58-letni strateg.

