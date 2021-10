Brazilija po preobratu s polnim izkupičkom

Brazilci so se z osmerico nogometašev iz angleške lige, vendar pa brez Neymarja iz PSG, ki je zaradi dveh rumenih kartonov počival, v Caracasu dodobra namučili za zmago, pa čeprav so igrali z reprezentanco, ki se še nikoli v zgodovini ni uvrstila na nogometno SP. V prvem delu je Eric Ramirez že v 11. minuti izkoristil grobo napako brazilske obrambe in gostiteljem zagotovil vodstvo. Nato se je Venezuela dobro postavila v obrambi, Brazilcem pa sta tokrat manjkali kreativnost in hitrost, s katerima bi hitro prišli do zadetka.

Šele v 71. minuti je po strelu z glavo izenačil Marquinhos. V sami končnici pa so gostje slavili tudi z mero sreče. Gabriel Barbosa je v 85. minuti zadel z bele točke, novinec v ekipi Antony pa v sodnikovem podaljšku. Na lestvici ima Brazilija zdaj že osem točk prednosti pred Argentino, ekipi pa sta odigrali le po devet tekem in s tem eno manj od tekmecev. S po 16 točkami sledita Ekvador in Urugvaj.