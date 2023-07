'Brazilska' kazen za slabo predstavo na tekmi? Modrice in kri

To dokazujejo krvave hlače, ki jih je slikal in na svojem profilu na Instagramu objavil nogometaš brazilskega kluba Corinthians Luan. Lokalni mediji poročajo, da so brazilskega nogometaša neznani navijači zvlekli iz hotela, v katerem je gostil zabavo, in se ga lotili s pestmi. Razlog? Slabe predstave nekdaj enega najbolj nadarjenih mladih nogometašev v Braziliji. Na srečo naj ne bi utrpel resnih poškodb.