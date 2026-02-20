Naslovnica
Nogomet

Brazilska zveza od Uefe in Fife zahteva ostre kazni

Rio de Janeiro, 20. 02. 2026 11.19 pred 2 urama 2 min branja 38

Avtor:
STA
Vinicius Junior

Brazilska nogometna zveza (CBF) je v pismu od Evropske nogometne zveze (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa) zahtevala ostre kazni zaradi domnevnih rasističnih opazk proti Viniciusu Juniorju.

V pismu, ki ga je poslala krovnima zvezama, brazilska zveza zahteva stroge ukrepe in kazni, ki bi služile tudi kot opomnik za naslednje kršitelje.

"V pismu, ki ga je podpisal predsednik Samir Xaud, zveza pričakuje, da bo tudi Fifa preiskala primer in da bo Uefa sprejela vse potrebne ukrepe za identifikacijo in kaznovanje odgovornih za rasistične opazke," so zapisali na spletni strani CBF.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni
Vinicius Junior in Gianluca Prestianni
FOTO: AFP

Zvezdnik Reala Vinicius je bil ta teden na prvi tekmi šestnajstine finala Lige prvakov po Brazilčevih besedah tarča rasističnih opazk Argentinca v dresu Benfice Gianluce Prestiannija, zaradi česar je sodnik srečanja Francois Letexier prekinil obračun.

Vinicius je svoj zadetek ob zmagi Reala (1:0) v Lizboni proslavil z neprimernim plesom ob kotni zastavici, za kar je prejel rumeni karton. Nato je do njega pristopil Prestianni in ga, kot pravi Brazilec, s prekritimi usti z dresom ozmerjal z opico.

Preberi še 'Vinicius veliko konfliktov izzove s svojim provokativnim obnašanjem'

Napadalca Reala so podprli tudi njegovi soigralci, medtem ko je Prestianniju, ki obtožbe zanika, v bran stopil portugalski klub in njegov trener Jose Mourinho. Zvezdnik Reala Kylian Mbappe je med drugim zahteval, da mora Uefa Prestianniju prepovedati igranje v Ligi prvakov.

Preberi še Vinicius: Rekel mi je, da sem opica. Prestianni: To je laž!

Uefa že preiskuje incident, Real Madrid pa se je zavezal, da bo krovni zvezi predložil svoje dokaze o incidentu. Uradno zahtevo za preiskavo je podala tudi brazilska zveza. Predsednik Fife Gianni Infantino je na Instagramu zapisal, da "v nogometu in družbi ni prostora za rasizem".

Trump in Infantino znova sodelujeta, Fifa naj bi pomagala Palestini

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
20. 02. 2026 13.53
In kaj to zdaj pomeni, da ga bodo kar na hitro obsodili za nekaj, za kar nimajo nobenega dokaza??? Kot hitro sodisce pri nas po 2.ww? Mbappe namrec ne more biti verodostojna prica, verjetno je vsakomur jasno zakaj.
Odgovori
0 0
RUBEŽ
20. 02. 2026 13.45
Ni, naj preiščejo še Vincekovo obnašanje Žal si je veliko tudi sam kriv z svojim obnašanjem. Sem pa vsekakor proti vsem oblikam žaljenja.
Odgovori
+1
1 0
Wolf85
20. 02. 2026 13.43
Profilko ni vidu nogometa od blizu.tako v amterskem kot v profesionalnem nogometu je prisotno žaljenje.v realu polovica črncev,a samo vin9 skoz joka.v 8 letih v kar je pri realu že 20 takih prijav.zakaj vedno le on?igra žrtev a tip je največji pravokator.2 leti nazaj ko so ga žalilii navijači valencie,so dobilo zapor.a ko so lani yamala žalili navijači reala,pa kot da ni nič.za real ni nobenih pravil,dovolijo si lahko vse.sodniki jih potiskajo povsod naprej.res najbolj pokvarjen klub na svetu,čez celotno zgodovino
Odgovori
+1
1 0
sencina
20. 02. 2026 13.42
Zakaj ima od tisice temnopoltih igralcev samo on probleme?Zato ker sam tako hoce.
Odgovori
+3
3 0
G. Papež
20. 02. 2026 13.41
Obama.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
20. 02. 2026 13.38
3 dni se že s tem primerom ukvarjajo in objavljajo članke. Ko so na Bernabeu rasistično žalili Dembeleja, pa zadeve nihče povohal ni. Ne pristojne institucije, ne mediji.
Odgovori
+3
3 0
borjac
20. 02. 2026 13.15
"Brazilska zveza od Uefe in Fife zahteva ostre kazni" , na podlagi česa pa , zato ker je Vinicius tekel povedati sodniku da so ga užalili , na njegove besede , le zakaj ??? NIHČE OD IGRALCEV REALA ALI BENFIKE NI NIČ SLIŠAL , saj je vendar Vinicius znan simulant na igrišču , calimero , ki teče k sodnikom tožiti če je kaj proti njemu , on pa odigrava faule , provocira igralce , sodnike in publiko , .... Vinicius ni verodostojna oseba , sedaj pa bomo za vse krivi mi svetlopolti ??? tega provokatorja peljite nazaj v Brazilijo in ga imejte tam .
Odgovori
+6
6 0
sosed5
20. 02. 2026 13.06
Ma naj se ze enkeat spelje nazaj, od koder je prisel. Poleg tega je dosti precenjen. Ce bi v kaksnem drugem klubu igral, bi glede na igre, ki jih jsze ze jdaj obsedel ba klopi.
Odgovori
+4
4 0
cripstoned
20. 02. 2026 12.55
Tako kot si farsici zdaj lazejo da ni slo za rasizem si bodo lagali ko bo padla kazen za rasizem ....vecni laznivci z 0% spostovanja...potem pa jocete ko vas ostali gazimo po dolgem in pocez..
Odgovori
+0
9 9
the kop
20. 02. 2026 12.58
Real, klub ki ga je podpiral Dranco nima kaj za iskat v nogometu!!
Odgovori
+2
5 3
cripstoned
20. 02. 2026 13.01
A boli ker je real bil in bo stevilka 1 v nogometu...kakdne veze imata real in nogomet s to novico o rasizmu?? A delajo kompleksi na polno? Hahahahaha
Odgovori
-3
2 5
cripstoned
20. 02. 2026 12.54
Se vedno po 3dneh nihce ni napisal kaj je storil vini narobe?? Ni prvi igralec ki je ob zadetku plesal ob kotni zastavici in potem se kazal svoj priimek in stevilko na dresu...najbolj pa jocejo ravno farsici katero identincno stvar je nedolgo nazaj storil tudi yamal pa se nihce od realovih igralcev ni pocutil sprovociranega...tudi messi je imel se hujso provokacijo sredi bernabeuja pa pravtako nihce od igralcev reala ni sel na nivo necloveka....sicer pa to kar je storil igralec benfice nima veze ne z nogometom ne z navijastvom...in zato bo tudi ustrezno kaznovan...
Odgovori
+1
8 7
Barni3
20. 02. 2026 12.53
Problem je sam to da si vini ust ne more pokriti vsaj ne v celoti 😂 zato se pocuti zapostavljenega
Odgovori
+0
6 6
makz75
20. 02. 2026 12.45
še zmeraj je tukaj beseda proti besedi ...in vsi vemo da vini na igrišcu laže.... torej je beseda proti besedi lažnivega vinija.... s tem da mu je vini pred tem vsaj petkrat rekel da je drek.... se pravi po mnenju nekaterih lahko vini izreče kar hoče in on bo vsakič igral žrtev... v vseh klubih so črni igralci in praktično npben nima težav ker se vsi obnasajo dostojno in spoštljivo do drugih igralcev vini pa je zmeraj žaljiv in ko mu nekdo reče nekaj nazaj je konec sveta....vesel bom lo ta primerek zapusti evropo...
Odgovori
-1
6 7
cripstoned
20. 02. 2026 12.50
Pa od kod prihajate farsici hahahahaha neverjetno koliko vas je vsi pa podpirate rasizem...kaj je vini storil narobe pa se vedno nihce ne napise ker ni prvi ni zadnji ki je plesal ob zadetku in kazal svoj dres...je pa edini ki je prejel rumeni karton zato...
Odgovori
-1
7 8
cripstoned
20. 02. 2026 12.30
Farsici pac ne razumejo da navijaci so in bodo zalili na svoj nacin in s tem se je sprijaznil tudi vini...nedopustno pa je da te rasisticno zmerja oseba ki si s tabo deli igrisce in to je kamen spotike in tu bo padla kazen...farsici ne oglasajte se in ne blamirajte se še bolj kot se...ze tako ali tako imate v svetu nogometa vi in vas klub 0% spostovanja in ste glavna tarca posmeha ne blamirajte se...
Odgovori
-1
7 8
ViscaB
20. 02. 2026 12.20
Benfica mora bit kaznovana z isto kaznijo kor jo je dobil real madrid na el clasico ko je žalil lamina in rafinjo, vemo s katerimi besedami
Odgovori
-2
7 9
cripstoned
20. 02. 2026 12.27
Da zalijo navijaci so vajeni...ne sme pa zaliti soigralec ki si s tabo deli igrisce...razjasni si pojme in se ne blamiraj se bolj kot se...a ne vidite da samo farsici podpirate dejanje prestannija in rasisti??
Odgovori
-2
7 9
ViscaB
20. 02. 2026 12.31
In kaj je rekel si videl si slišal
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
20. 02. 2026 12.34
Glede na to da si je z dresom pokril usta prej pa ni imel tezav zmerjati brez pokritih ust sem enakega mnenja kot so henry, richards,rooney, r9, scholes in se mnogo ostalih ki so stopili v bran viniju...tudi reakcija prestannija ko je vini povedal sodniku kaj je slisal pove vse enako kot govori njegova bleda barva na prestrasenem obrazu govorijo dovolj...
Odgovori
+0
7 7
ViscaB
20. 02. 2026 12.38
Če bi se isto zgodilo laminu bi ga prav TI označil za razvajenca, svoj prag prej pomet
Odgovori
-1
6 7
cripstoned
20. 02. 2026 12.45
Spet lazes...tukaj ni vazno za koga navijas...gre se za nedopustno dejanje nogometasa do drugega nogometasa kar mora biti ustrezno kaznovano...nogomet in navijastvo s tem nimata nicesar...ampak ja farsici si boste pac morali lagati ker samo tako lahko ustvarjate nove zgodbe ker realnost vas je ze zdavnaj zapustila..
Odgovori
+3
7 4
cripstoned
20. 02. 2026 12.48
Yamal je pravtako provociral z plesanjem ob zadetku in s kazanjem priimka na dresu in to na elklasiku pred navijaci reala...a je bil rasisticno zmerjan?? Je priletela kaksna flasa vode vanj?? Smesen si samo omejen clovek bo imel taksne komentarje kot jih imate farsici...in hvala vam da dokazujete iz clanka v clanek iz tekme v tekmo...prakticno niste zmozni biti normalni zato pa se vam vse vraca debelo...
Odgovori
+2
6 4
cripstoned
20. 02. 2026 12.13
Benfica kot klub bo tudi kaznovan, debelo...ker niso stopili v bran vsem temnopoltim navijacem igralcem in navijacem ki navijajo za benfico...sramota za klub pa ceprav je vecina normalnih navijacev ze takoj po tekmi dejala da bi se morali v klubu znebiti prestiannija in otamendija...
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
20. 02. 2026 12.08
Samo brazilija?? Dajte malo pogledat razne ankete, komentarje bivsih legend, strokovnjakov...prakticno vsi so za kazen prestianniju ki je KRIV in je tudi v preteklosti imel tezave z obnasanjem....kot mladinec je po porazu proti brazilcem celo 2x s pestjo udaril igrala brazilije...definitivno ima fant tezave z obnasanjem...pravtako imate na netu vedno vec razlag ki govorijo o tem da je vinija ozmerjal z opico...UEFA mora reagirati in mislim da bo reagirala pravilno..ce ne je to poraz uefe in ceferina kateremu se ne bo pisali dobro..
Odgovori
+4
8 4
REAList7
20. 02. 2026 12.04
ledr - ti si zlo od človeka, pa ne samo ti, tudi ostali aktivni in glasni farselonarji na tem portalu. Mene zelo čudi, da noben od zaposlenih na tem portalu vmes ne preveri tudi komentarjev. Ker če bi jih, bi morali že zdavnaj ukrepati in to ostro.
Odgovori
+4
9 5
NoriSušan
20. 02. 2026 11.54
ali bo kaznovan tudi če se izkaže da je lagal
Odgovori
-5
3 8
