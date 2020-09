Brazilke bodo v reprezentanci plačane enako kot moški

Legendarna brazilska reprezentantka Marta z branilcem madridskega Reala in brazilske reprezentance Marcelom med podelitvijo The Best v Londonu.

Brazilska nogometna zveza (CBF) je oznanila zgodovinsko spremembo, ki presega okvire te južnoameriške nogometne Meke. CBF bo namreč v prihodnje enakovredno delila denarno pogačo za nastope v dresu z državnim grbom med ženske in moške.

"Od letošnjega marca je CBF izenačila premije in dnevne tarife v moškem in ženskem nogometu. Nogometaši bodo zaslužili enak znesek kot nogometašice med reprezentančnimi akcijami. Kar bodo na dan prejeli moški, bodo tudi ženske. Kar bodo zaslužile z zmago oziroma nastopi na olimpijskih igrah prihodnje leto, bodo zaslužili tudi moški," je dejal predsednik CBF Rogerio Caboclo.

Američanke kljub dolgemu boju še vedno v ozadju

Caboclo velja za velikega podpornika ženskega nogometa, velike načrte naj bi imel tudi z državnim prvenstvom, kjer se ustanavljajo nova ligaška tekmovanja že v mladinskih selekcijah. Veliko je o njegovih načrtih povedal tudi prihod slovite trenerke, Švedinje Pie Sundhage, ki od lani vodi člansko žensko reprezentanco.

Brazilija, ki v času "koronakrize" praviloma skrbi za slabe novice, povezane z velikim številom okužb in smrti za posledicami covida-19, se je tako po zaslugi CBF tokrat znašla na veliko bolj pozitivnih straneh v medijih. Poteza Brazilcev bo verjetno še povišala pritisk na ostale zveze, denimo ameriško, v kateri že več let divja spor med nogometašicami in vodstvom zveze. Svetovne prvakinje so nedavno ob osvojitvi naslova v Franciji prek svojih največjih zvezdnic Alex Morgan, Megan Rapinoe inRosemary Lavelle vnovič opozorile na plačna nesorazmerja med moškimi in ženskimi reprezentancami, a do tega trenutka do večjih sprememb ni prišlo.