Brazilskemu reprezentantu grozi dosmrtna prepoved nastopanja

Spomnimo, angleška nogometna zveza (FA) že več kot leto dni preiskuje Lucasa Paquetaja, ker naj bi ta v vsaj štirih različnih primerih nalašč prejel rumeni karton in pri tem zaslužil na račun stav.

Do škandala je prišlo ravno v času, ko se je osrednjega vezista močno povezovalo s prestopom v Manchester City minulo poletje. Paqueta naj bi na svoj rumeni karton stavil pred tekmami z Leicester Cityjem (novembra 2022), Aston Villo (marca 2023), Leeds Unitedom (maja 2023) in Bournemouthom (avgusta 2023).

Nedavno pa so vodilni organi angleškega nogometa proti 27-letniku sprožili še dva postopka, in sicer mu očitajo motenja preiskave. FA je Paquetaja pred letom dni zaprosila za mobilni telefon kot del dokazov, ki mu ga je nato vrnila osem tednov kasneje. Pred časom naj bi oblasti, tako poroča tabloid The Sun, zvezdnika West Hama znova prosile za mobilni telefon, a se je izkazalo, da se ga je Paqueta ravno takrat znebil, kar je sprožilo številna ugibanja. Če bo spoznan za krivega vseh obtožb, mu grozi celo dosmrtna prepoved nastopanja.