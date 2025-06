Brazilski Botafogo presenetil aktualnega evropskega prvaka, zmaga Atletica

Za Madridčane, ki so se v Seattlu pomerili z domačimi Sounders, je Pablo Barrios (11., 55. minuta) dosegel dva zadetka. Po visokem porazu (0:4) na uvodni tekmi proti PSG so tako varovanci Diega Simeoneja prišli do treh točk in potrebne zmage, h kateri je en gol dodal Axel Witsel (47.).

Španska ekipa, za katero je celotno tekmo med vratnicama stal Jan Oblak, bo vseeno potrebovala še dober izid proti Botafogu na zadnji skupinski tekmi, če na prvenstvu želi napredovati.