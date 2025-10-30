Svetli način
Še sedmič zapored v finalu pokala Libertadores brazilska ekipa

Buenos Aires, 30. 10. 2025 11.01 | Posodobljeno pred eno minuto

Brazilski Flamengo je prvi finalist letošnje sezone nogometnega pokala Libertadores, južnoameriške različice evropske Lige prvakov. V polfinalu je s skupnim izidom 1:0 premagal argentinski Racing.

Na prvi tekmi je Flamengo doma v Riu de Janeiru tesno zmagal z 1:0 in to prednost ubranil na povratni tekmi v Avellanedi, kjer sta ekipi igrali 0:0. Od 56. minute povratne tekme je bila tekma za Flamengo precej otežena, saj so gostje po izključitvi Gonzala Plate ostali z igralcem manj.

Flamengo je kljub temu do konca vzdržal napade domačinov in se uvrstil v prvi finale po letu 2022, ko so bili tudi zmagovalci. Flamengo z uvrstitvijo v finale nadaljuje niz Brazilije, saj bo vsaj ena ekipa iz te države v velikem finalu sodelovala že sedmič zapored.

Finale med brazilskima ekipama je prav tako še vedno mogoč, čeprav Palmeiras čaka težak preizkus v drugem polfinalu. Na povratni tekmi se bo pomeril z ekvadorskim LDU Quitom, ki je na prvi tekmi zmagal s 3:0.

Finalni dvoboj je predviden 29. novembra.

