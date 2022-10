Legendarni brazilski 'kralj' nogometa praznuje 82. rojstni dan

"Moji prijatelji iz Brazilije in z vsega sveta, vesel sem, zelo vesel, da sem tukaj z vami in da mi je bog dal zdravje, da se vam lahko vsem zahvalim za vse, kar sem prejel," je še dejal edini zmagovalec treh svetovnih prvenstev (1958, 1962, 1970).

Edson Arantes do Nascimento, po mnenju mnogih najboljši igralec vseh časov, ima zadnja leta številne zdravstvene težave.

Septembra 2021 so ga hospitalizirali v Sao Paulu, da so mu odstranili tumor debelega črevesa. Od takrat so njegova družina in zdravniki, ki skrbijo zanj, navedli, da je njegovo zdravje stabilno in da mora redno hoditi v bolnišnico na kemoterapije kot del protokola zdravljenja.