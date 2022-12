Brazilski mediji: Kemoterapija ne pomaga več, Pele v paliativni oskrbi

Trikratni svetovni prvak z Brazilijo in za mnoge najboljši nogometaš vseh časov je lani prestal operativni poseg, s katerim so mu odstranili tumor iz debelega črevesa. Od takrat je večkrat moral v bolnišnico, znova pred nekaj dnevi.

Njegova hčerka je na Instagramu zapisala, da so ga nazadnje sprejeli zgolj na rutinski mesečni pregled, toda brazilski časnik Folha de Sao Paulo je danes poročal, da se Pele ne odziva več na kemoterapijo in zdaj v paliativni oskrbi, kamor pošljejo neozdravljive, dobiva zgolj še protibolečinsko terapijo. Kot so še dodali pri časniku, pri 82-letni nogometni legendi ne bodo več izvajali testov ali zdravljenja.

Pele se je v zgodovino vpisal kot eden najboljših v nogometu. Že kot najstnik je Braziliji leta 1958 pomagal do naslova svetovnega prvaka, uspeh pa je ponovil še v letih 1962 in 1970, s čimer je za zdaj edinstven v tem pogledu. Za Brazilijo je sicer odigral 92 tekem in dosegel 77 golov. Večji del klubske kariere je nosil dres Santosa (636 tekem/618 golov), bil pa je tudi član New York Cosmosa (64/37).