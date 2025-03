Brazilski mediji o reprezentanci: ponižanje, sramota, masaker

Brazilska nogometna reprezentanca se je na gostovanje v Argentino odpravila zelo samozavestna, svetovni prvaki pa so jih z zmago z rezultatom 4:1 hitro postavili na realna tla. Po zgodovinskem porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo so brazilski mediji udarili po izbrani vrsti, ki je po njihovih besedah osramotila celotno državo.

OGLAS

Argentina - Brazilija FOTO: AP icon-expand

Sramota, zloraba, nokavt, masaker, ponižanje. To so besede, ki so po tekmi polnile naslovnice brazilskih medijev. Brazilska nogometna reprezentanca je prvič v zgodovini na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo prejela več kot tri zadetke, s svojo predstavo pa so poskrbeli, da tekma proti Argentini ni izgledala kot derbi, ampak zgolj kot eden izmed lahkih obračunov za svetovne prvake.

Folha de Sao Paulo: Provokacija Raphinhe, odgovor Argentine Zvezdnik Barcelone Raphinha je na novinarski konferenci pred obračunom obljubil, da bo naredil nekaj, kar brazilski izbrani vrsti na gostovanju proti Argentini ni uspelo že skoraj deset let – dosegel zadetek. Svoje obljube ni izpolnil, v središču pozornosti pa se je na obračunu pojavljal zgolj zaradi prepirov z nasprotniki, kar je bil tudi razlog za to, da je tekmo končal z rumenim kartonom.

Raphinha na tekmi proti Argentini FOTO: AP icon-expand

UOL Esporte: To spominja na masaker z izidom 7:1 Številni mediji so tekmo povezali z najhujšim dnem v zgodovini brazilskega nogometa. V državi, kjer živijo za nogomet, so na domačem svetovnem prvenstvu leta 2014 v polfinalu proti Nemčiji v uvodne pol ure prejeli pet zadetkov, na koncu pa izgubili s 7:1. Tudi takrat je bilo v začetni enajsterici Brazilije lepo število zvezdnikov, ki so bili nasprotniku povsem nedorasli. Na tekmi sta sicer manjkala poškodovani Neymar Junior in kapetan Thiago Silva, ki ni smel igrati zaradi kartonov, kljub temu pa nihče ni niti pomislil, da bo obrambna vrsta, katero so sestavljali Julio Cesar, Maicon, David Luiz, Dante in Marcelo, prejela sedem zadetkov.

David Luiz in Thiago Silva po porazu proti Nemčiji FOTO: AP icon-expand

Lance!: Sramotna in žalostna predstava, Dorival čuti pritisk Brazilski selektor Dorival Junior je po blamaži priznal, da njegov načrt ni uspel, brazilski mediji pa so prepričani, da bo 62-letnik kmalu bivši. In kdo bi ga lahko nasledil? Brazilska nogometna zveza še zmeraj sanja o Carlu Ancelottiju, na seznamu možnosti pa naj bi bil tudi Filipe Luis, ki trenutno na klopi Flamenga niza odlične rezultate. Dorival je sicer na brazilsko klop sedel januarja lani in v kratkem obdobju doživel že nekaj udarcev. Poleg katastrofe proti Argentini je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izgubil proti Paragvaju in remiziral z Venezuelo, v Copa Americi pa že v četrtfinalu izpadel proti Urugvaju.

Dorival Junior FOTO: AP icon-expand

Globo Esporte: Nokavt "Poraz Brazilije proti Argentini je najhujši poraz proti rivalom v zadnjih 41 letih. Predstava ekipe je zgodovinska sramota," so še zapisali pri Globo Esporte. Rezultat iz vidika kvalifikacij ne pomeni prav veliko, Brazilce pa boli predvsem dejstvo, da so njihovi "ljubljenci" izgubili z veliko razliko proti največjim rivalom, ki so si z zmago zagotovili vozovnico za svetovno prvenstvo. "Igrali smo zelo slabo, Argentina pa je bila odlična. To se ne sme dogajati. Moramo se izboljšati, saj je do svetovnega prvenstva le še eno leto," je po porazu povedal Vinicius Junior, ki se zaveda, da jih s soigralci v primeru, da do naslednjega leta ne pride do pozitivnih sprememb, na svetovnem prvenstvu prav gotovo čaka nova sramota, zloraba, nokavt, masaker, ponižanje.