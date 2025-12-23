Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Brazilski najstnik za pol leta zapušča madridski Real

Lyon, 23. 12. 2025 19.12 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
L.M. STA
Endrick

Brazilec Endrick bo drugo polovico sezone odigral v dresu francoskega Lyona. Devetnajstletnik pri madridskem Realu v letošnji sezoni ni dobil veliko priložnosti, v Franciji pa se bo imel priložnost izkazati tudi v luči prihajajočega svetovnega prvenstva.

Endrick v dresu Lyona
Endrick v dresu Lyona
FOTO: X

Endrick se je kraljevemu klubu pridružil poleti 2024 iz Palmeirasa, kjer je že pri rosnih 17 letih navduševal brazilsko nogometno javnost. Za Madridčane je zbral 40 nastopov, na katerih je dosegel sedem zadetkov. Pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa se za Brazilca ni našlo mesto, tako da je večino tekem preživel na klopi, kar pri njegovih letih lahko pomeni karierni samomor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V iskanju večje minutaže se je nekaj dni pred božičem odpravil na posojo k Lyonu. Francoski klub je trenutno prvi v skupinskem delu Lige Evropa, v domačem prvenstvu pa zaseda peto mesto. Francoze vodi Paulo Fonseca, ki je pred tem opravljal vlogo glavnega trenerja pri italijanskem velikanu Milanu. Lyon bo za posojo mladega Brazilca odštel milijon evrov. Kot je dejal v predstavitvenem videoposnetku, je za privržence francoskega kluba letos "božič prišel zgodaj".

endrick real madrid lyon posoja

70 metrov visok padec s sedežnice usoden za nekdanjega nemškega reprezentanta

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
23. 12. 2025 20.27
Odšel že, vendar ni sigurno, da bo redno igral. Ekipi gre dobro, ne vem zakaj bi kaj menjali. Bomo videli. Lahko pa je to samo še en strel v lastno koleno.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
23. 12. 2025 19.39
Ko bo tam dobil sojen penal za metanje izven kazenskega prostora v času VARa, pa se lahko vrne. 🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
REAList7
23. 12. 2025 19.30
V tem trenutku je to najboljše zanj. Naj se tam izkaže kakšno sezono ali 2, potem pa se vrne.
Odgovori
-1
0 1
Vladimir.Krutov
23. 12. 2025 19.28
???
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
23. 12. 2025 20.36
🤣🤣👍
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
moskisvet
Portal
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425