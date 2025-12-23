Brazilski najstnik za pol leta zapušča madridski Real

Endrick se je kraljevemu klubu pridružil poleti 2024 iz Palmeirasa, kjer je že pri rosnih 17 letih navduševal brazilsko nogometno javnost. Za Madridčane je zbral 40 nastopov, na katerih je dosegel sedem zadetkov. Pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa se za Brazilca ni našlo mesto, tako da je večino tekem preživel na klopi, kar pri njegovih letih lahko pomeni karierni samomor.

V iskanju večje minutaže se je nekaj dni pred božičem odpravil na posojo k Lyonu. Francoski klub je trenutno prvi v skupinskem delu Lige Evropa, v domačem prvenstvu pa zaseda peto mesto. Francoze vodi Paulo Fonseca, ki je pred tem opravljal vlogo glavnega trenerja pri italijanskem velikanu Milanu. Lyon bo za posojo mladega Brazilca odštel milijon evrov. Kot je dejal v predstavitvenem videoposnetku, je za privržence francoskega kluba letos "božič prišel zgodaj".