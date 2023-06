Brazilski navijač v svoji oporoki vse zapustil nogometašu Neymarju

"Neymar mi je zelo všeč, z njim se poistovetim. Tudi mene pogosto obrekujejo, tudi jaz sem naklonjen svoji družini in njegov odnos z njegovim očetom me spominja na moj odnos s svojim pokojnim očetom," je dejal navijač.

Tako se je vsaj odločil neimenovani nogometni navdušenec v Braziliji. Reuters poroča, da ga k tej odločitvi ni vodila zgolj ljubezen do brazilske reprezentance, ampak to, da se poistoveti z nogometnim milijonarjem Neymarjem .

"Moje zdravstveno stanje ni dobro in ugotovil sem, da nimam nikogar, ki bi mu želel pustiti svoje stvari. Ne želim, da jih dobi država ali moji sorodniki, s katerimi se ne razumem dobro," je še razložil lokalnim medijem.

Komaj 30-letni Brazilec je zatrdil, da je svojo lastnino že večkrat poskušal podariti Neymarju, ampak mu to ni uspelo. Do zdaj. Notar v mestu Porto Alegre je poskrbel, da je njegova oporoka podpisana, in uradno potrdil, da je njegov edini pravni naslednik nogometaš, ki bo po trditvah ameriškega Forbesa v letu 2023 zaslužil zavidanja vrednih 77 milijonov evrov. "Več kot karkoli drugega vem, da Neymar ni pohlepen, kar je dandanes zelo redko," je še dejal Brazilec, ki v primeru, da ni neimenovani milijarder, na bančnem računu enega najbogatejših športnikov na svetu ne bo pustil velikega vtisa.