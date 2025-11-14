Brazilski nogometaš, ki se je zgrudil na treningu, ostaja v bolnišnici

Gre za vazovagalno sinkopo, izgubo zavesti, omedlevico, ko pride do začasne omejitve pretoka krvi v možgane, kar povzroči nenaden padec srčnega utripa in ravni krvnega tlaka.

Imenuje se tudi nevrokardiogena ali refleksna sinkopa in je najpogostejši vzrok za omedlevico. Epizoda običajno traja le nekaj sekund in okrevanje je hitro. Ko pa se pojavi pri vrhunskih športnikih, sproži vrsto kliničnih protokolov za izključitev morebitnih resnih srčnih obolenj.