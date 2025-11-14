Svetli način
Brazilski nogometaš, ki se je zgrudil na treningu, ostaja v bolnišnici

14. 11. 2025

STA
Brazilski nogometni vezist Oscar je v stabilnem stanju, a ostaja hospitaliziran v bolnišnici Albert Einstein Israelite v Sao Paulu, kamor so ga sprejeli, potem ko se je v torek med treningom zgrudil. Oscarja so prepeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali motnje v srčnem ritmu.

Gre za vazovagalno sinkopo, izgubo zavesti, omedlevico, ko pride do začasne omejitve pretoka krvi v možgane, kar povzroči nenaden padec srčnega utripa in ravni krvnega tlaka.

Imenuje se tudi nevrokardiogena ali refleksna sinkopa in je najpogostejši vzrok za omedlevico. Epizoda običajno traja le nekaj sekund in okrevanje je hitro. Ko pa se pojavi pri vrhunskih športnikih, sproži vrsto kliničnih protokolov za izključitev morebitnih resnih srčnih obolenj.

"Oscar je klinično dobro in stabilen, hospitaliziran je na kardiološkem oddelku in bo opravil dodatne preiskave," so sporočili iz kluba.

34-letni napadalno usmerjeni vezist se je decembra lani vrnil v Sao Paulo in podpisal triletno pogodbo s klubom, v katerem je začel profesionalno kariero. V karieri je igral tudi za Internacional, Chelsea in Šanghaj. Za brazilsko reprezentanco je odigral 48 tekem in dosegel 12 golov.

