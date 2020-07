Četrtoligaš brez 18 nogometašev prve ekipe premagal veliki Sao Paulo

Član Sao Paula je nekdanji branilec Seville, Barcelone, Juventusa in Paris Saint-Germaina Daniel Alves (v sredini).

Slavje nogometašev Mirassola, ki so se vpisali v zgodovinske knjige brazilskega nogometa:

Z dvema goloma je zablestel 26-letni napadalec Ze Roberto, potem ko je opravil le en trening z ekipo. Vseeno ne gre za popolnega neznanca, saj je bil med najboljšimi strelci brazilske druge lige leta 2019 in se je ravno vrnil s petmesečne epizode pri Banijasu v Združenih arabskih emiratih.

"Prišel sem trenirat sem, toda direktor Mirassola, ki mi je kot drugi oče, me je prosil, če bi lahko igral, na koncu pa sem sprejel,"je zaTV Globoneverjetno zgodbo razkril Ze Roberto."Poklical me je sredi noči, včeraj sem se usedel na letalo, prišel na trening in danes igral," je po dvoboju v Sao Paulu še povedal Ze Roberto. Trener Ricardo Catala je ekipo sestavil s kar 11 igralci iz mladinskega pogona.