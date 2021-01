Brazilski zvezdnik Hulk se je vrnil domov

"Hulk je naš,"so pri brazilskem klubu zapisali na Twitterju ob videoposnetku podpisa pogodbe v Evropi že kar malce pozabljenega robustnega napadalca. Za 34-letnega Brazilca so se zanimali tudi pri Palmeirasu, Bešiktašu in Portu, s katerim je Hulk v sezoni 2010/11 osvojil evropsko ligo.