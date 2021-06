Brazilsko vrhovno sodišče prižgalo zeleno luč Copi Americi

Brazilija je kljub pandemiji covida-19 lahko gostiteljica nogometnega prvenstva Južne Amerike, Cope Americe, je razsodilo najvišje sodišče države. S tem so se odprla vrata za bližnjo izvedbo nogometnega turnirja.

Enajst sodnikov vrhovnega sodišča v Braziliji je v četrtek glasovalo soglasno, je sporočilo sodišče, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP. Sodišče je odločilo, da pa se bodo lokalne skupnosti in oblasti zveznih držav lahko same odločile, da ne bodo gostile turnirja na svojih območjih. To pa je malo verjetno, saj so guvernerji štirih zveznih držav, v katerih naj bi potekal turnir, zavezniki predsednika Jaira Bolsonara, ki želi nadaljevanje turnirja.

icon-expand Zvezdnik PSG-ja bo z Brazilijo poskušal Copo Americo osvojiti na domačih tleh. FOTO: AP

Vrhovno sodišče je zavrnilo predloga brazilske socialistične stranke in sindikata kovinskih delavcev, ki sta izpodbijala turnir in ga navedla kot grožnjo za javno zdravje in nevarnost širjenja virusa. V sredo je Brazilija, država z 210 milijoni prebivalcev, v 24 urah v zvezi s covidom-19 zabeležila 2693 smrtnih primerov, največ od 5. maja. Od začetka pandemije so v Braziliji zabeležili več kot 482.000 smrtnih žrtev. Copa America naj bi potekala brez navijačev na stadionih, tako kot že potekajo boji pokala Libertadores, južnoameriške različice evropske Lige prvakov.

Nekaj tednov pred začetkom turnirja sta najprej od projekta izvedbe turnirja odpadli prvotno načrtovani gostiteljici Kolumbija in Argentina, izpraznjen prostor je zapolnila Brazilija. Velik odpor proti turnirju je obstajal tudi v brazilski reprezentanci. A so igralci sčasoma izključili bojkot, kar pomeni, da bodo lahko zvezdnik PSG-ja, Neymar in njegovi kolegi, turnir odprli v nedeljo v Selecau v Braziliji, in sicer s tekmo proti Venezueli.