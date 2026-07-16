Brečko: Olimpija je klub, ki se mora vedno boriti za vrh lestvice

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Predstavitev dresa Olimpije za prihodnjo sezono. Luka Kotnik

Predstavitev dresa Olimpije za prihodnjo sezono. Luka Kotnik

Predstavitev dresa Olimpije za prihodnjo sezono. Luka Kotnik

Predstavitev dresa Olimpije za prihodnjo sezono. Luka Kotnik

Predstavitev dresa Olimpije za prihodnjo sezono. Luka Kotnik









Vodstvo Olimpije je tik pred začetkom nove sezone predstavilo nove drese in zadnjo okrepitev v vezni liniji, povratnika v zmajevo gnezdo Agustina Doffa. Slednjemu se je po koncu lanske sezone iztekla pogodba, a Argentinec se je odločil, da bo v Ljubljani ostal vsaj še dve leti.

"Vesel sem, da sem se vrnil. Komaj čakam, da skupaj začnemo novo sezono. To je moj dom. Že večkrat sem dejal, da sta Olimpija in Ljubljana nekaj posebnega. Štiri leta, ki sem jih tukaj preživel, so bila res izjemna. Spominjam se številnih nepozabnih trenutkov. Vedno sem bil ponosen, da sem nosil ta dres, zato sem izjemno vesel, da sem spet tukaj," je ob podpisu dejal Argentinec.

Agustin Doffo se je vrnil v zmajevo gnezdo. FOTO: Luka Kotnik

Pričakovanja za novo sezono so visoka

Olimpija je lansko sezono v državnem prvenstvu končala na četrtem mestu, kar je daleč za ambicijami njenih navijačev in vodstva kluba. Pri igralcih in novem trenerju se pred začetkom sezone čuti pozitivna energija, ki vlada v ekipi. Cilj za novo sezono je, kot pravi napadalec Olimpije Dino Kojić, ki za zmaje igra vse od poletja 2024 naprej, osvojiti dvojno krono. Do zmag na domačem terenu jim bodo v Stožicah pomagali predvsem glasni domači navijači. "Mislim, da moramo pokazati veliko željo in dobre predstave. S slednjimi si bodo nato tudi gledalci sami želeli tekme ogledati v živo," je pred začetkom sezone dejal Kojić.

Brečko zadovoljen s kadrom, ki mu je na voljo

Olimpija se bo poleg novih dresov v novo sezono podala tudi z novim trenerjem. Vodenje članske ekipe je prevzel Mišo Brečko, nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni član nemške Bundeslige, ki je s klubom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Brečko je na trenerskem mestu zamenjal Federica Bessoneja, s katerim je ljubljanski klub prekinil sodelovanje. 42-letnik bo moral postoriti veliko dela, če bo želel, da se bo Olimpija v domačih tekmovanjih borila za najvišja mesta.