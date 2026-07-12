Brečko po neuspeli generalki: Videl sem veliko spodbudnega

Nogometaši Olimpije so na Bledu opravili še zadnji test pred začetkom nove sezone. Po pripravljalni tekmi z evropskim nasprotnikom LNZ Cherkasy je svoj pogled na dogajanje predstavil glavni trener zmajev Mišo Brečko.
"Na generalki smo dobili veliko odgovorov. Z videnim nismo povsem zadovoljni, a bilo bi nerealno pričakovati, da bo nanovo sestavljena ekipa z veliko novimi igralci že takoj delovala brezhibno. Kljub temu ostajamo pozitivni, saj smo proti ukrajinskemu podprvaku dobili veliko koristnih informacij. Tudi njihovi rezultati v pripravljalnem obdobju potrjujejo, da gre za zelo kakovostnega nasprotnika. Morda po imenu ni najbolj atraktiven, vendar je bila to zelo dobra preizkušnja," je povedal nekdanji slovenski reprezentant.
"Navdušujeta me vnema in delovna miselnost fantov. Prepričan sem, da bodo tudi okrepitve, ki so se nam pridružile, navijačem prinesle veliko veselja. Odnos vseh igralcev je namreč na zelo visoki ravni. V nogometu stvari ne stečejo čez noč, lahko pa zagotovim, da bodo vsi, ki si bodo mesto na igrišču zaslužili, na vsaki tekmi dali vse od sebe."
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