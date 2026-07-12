Brečko po neuspeli generalki: Videl sem veliko spodbudnega

Nogometaši Olimpije so na Bledu opravili še zadnji test pred začetkom nove sezone. Po pripravljalni tekmi z evropskim nasprotnikom LNZ Cherkasy je svoj pogled na dogajanje predstavil glavni trener zmajev Mišo Brečko.

"Na generalki smo dobili veliko odgovorov. Z videnim nismo povsem zadovoljni, a bilo bi nerealno pričakovati, da bo nanovo sestavljena ekipa z veliko novimi igralci že takoj delovala brezhibno. Kljub temu ostajamo pozitivni, saj smo proti ukrajinskemu podprvaku dobili veliko koristnih informacij. Tudi njihovi rezultati v pripravljalnem obdobju potrjujejo, da gre za zelo kakovostnega nasprotnika. Morda po imenu ni najbolj atraktiven, vendar je bila to zelo dobra preizkušnja," je povedal nekdanji slovenski reprezentant.