Brečko spoznal klavrno podobo ekipe in njeno izvedbo na travniku: Vtis res ni bil dober

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Uvodna prvenstvena tekma v Stožicah je prinesla tudi prve uradne nastope številnih novincev v zeleno-belem dresu, po srečanju pa sta svoje misli strnila glavni trener Mišo Brečko in napadalec Marko Brest. Nogometaši Brava torej ostajajo "črna mačka" nogometašem Olimpije. Na zadnjih 14 medsebojnih obračunih je Olimpija zmagala le enkrat, tokrat pa je vknjižila že peti poraz zapovrstjo.

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"Vtis zagotovo ni bil najboljši. Nekatere stvari, ki so se pojavljale že na pripravljalnih tekmah, so se ponovile tudi tokrat. Čeprav smo imeli skozi ves drugi polčas pobudo, smo bili z izjemo nekaj situacij premalo nevarni in za svoje priložnosti nismo bili nagrajeni. Vtis res ni bil dober. Želja je bila prisotna v obeh polčasih. Prišli smo do določenih situacij, vendar jih nismo izkoristili. Pokazali smo premalo kakovosti, tudi pri povsem osnovnih zadevah, in to bomo morali popraviti," je za uradno spletno stran kluba dejal Mišo Brečko.