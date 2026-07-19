Brečko spoznal klavrno podobo ekipe in njeno izvedbo na travniku: Vtis res ni bil dober

Uvodna prvenstvena tekma v Stožicah je prinesla tudi prve uradne nastope številnih novincev v zeleno-belem dresu, po srečanju pa sta svoje misli strnila glavni trener Mišo Brečko in napadalec Marko Brest. Nogometaši Brava torej ostajajo "črna mačka" nogometašem Olimpije. Na zadnjih 14 medsebojnih obračunih je Olimpija zmagala le enkrat, tokrat pa je vknjižila že peti poraz zapovrstjo.
"Vtis zagotovo ni bil najboljši. Nekatere stvari, ki so se pojavljale že na pripravljalnih tekmah, so se ponovile tudi tokrat. Čeprav smo imeli skozi ves drugi polčas pobudo, smo bili z izjemo nekaj situacij premalo nevarni in za svoje priložnosti nismo bili nagrajeni. Vtis res ni bil dober. Želja je bila prisotna v obeh polčasih. Prišli smo do določenih situacij, vendar jih nismo izkoristili. Pokazali smo premalo kakovosti, tudi pri povsem osnovnih zadevah, in to bomo morali popraviti," je za uradno spletno stran kluba dejal Mišo Brečko.
"Naredili smo preveč napak, da bi si zaslužili zmago. Kljub porazu lahko izpostavimo tudi nekaj pozitivnih stvari. Ustvarili smo si nekaj lepih priložnosti, zmanjkalo pa nam je tudi nekaj sreče. Te napake moramo odpraviti in se v Mursko Soboto odpraviti po zmago. Morda bi morali igrati bolj tvegano, a je o tem zdaj lahko govoriti. Imamo nekaj novih igralcev, ki so se hitro vklopili v način dela, vendar vsak potrebuje svoj čas – nekateri več, drugi manj. Upam, da bo že kmalu bolje," pa je dejal mladi reprezentant Marko Brest.
Zmaje v naslednjem krogu čaka gostovanje v Murski Soboti.
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