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Nogomet

Brečko spoznal klavrno podobo ekipe in njeno izvedbo na travniku: Vtis res ni bil dober

Ljubljana, 19. 07. 2026 15.32 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
M.J.
Mišo Brečko

Nogometaši ljubljanske Olimpije so novo klubsko sezono odprli z domačim porazom proti Bravu (0:2). Zmaji so tako petič zapored (!) izgubili mestni derbi z Bravom. Armada zeleno-belih navijačev se po novem bolečem porazu s sosedi iz Šiške upravičeno sprašujejo, če se zmajem obeta nova klavrna sezona. Vse kaže prav na to ...

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Uvodna prvenstvena tekma v Stožicah je prinesla tudi prve uradne nastope številnih novincev v zeleno-belem dresu, po srečanju pa sta svoje misli strnila glavni trener Mišo Brečko in napadalec Marko Brest. Nogometaši Brava torej ostajajo "črna mačka" nogometašem Olimpije. Na zadnjih 14 medsebojnih obračunih je Olimpija zmagala le enkrat, tokrat pa je vknjižila že peti poraz zapovrstjo. 

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Igor Barišić, direktor Olimpije, bo kot kaže, še zelo kadroval v poletnem obdobju. Podoba Oklimpoije je milko rečenio klavrna, jeza navijačev pa iz dneva v dan hujša ...
FOTO: Damjan Žibert

"Vtis zagotovo ni bil najboljši. Nekatere stvari, ki so se pojavljale že na pripravljalnih tekmah, so se ponovile tudi tokrat. Čeprav smo imeli skozi ves drugi polčas pobudo, smo bili z izjemo nekaj situacij premalo nevarni in za svoje priložnosti nismo bili nagrajeni. Vtis res ni bil dober. Želja je bila prisotna v obeh polčasih. Prišli smo do določenih situacij, vendar jih nismo izkoristili. Pokazali smo premalo kakovosti, tudi pri povsem osnovnih zadevah, in to bomo morali popraviti," je za uradno spletno stran kluba dejal Mišo Brečko

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"Naredili smo preveč napak, da bi si zaslužili zmago. Kljub porazu lahko izpostavimo tudi nekaj pozitivnih stvari. Ustvarili smo si nekaj lepih priložnosti, zmanjkalo pa nam je tudi nekaj sreče. Te napake moramo odpraviti in se v Mursko Soboto odpraviti po zmago. Morda bi morali igrati bolj tvegano, a je o tem zdaj lahko govoriti. Imamo nekaj novih igralcev, ki so se hitro vklopili v način dela, vendar vsak potrebuje svoj čas – nekateri več, drugi manj. Upam, da bo že kmalu bolje," pa je dejal mladi reprezentant Marko Brest.

Zmaje v naslednjem krogu čaka gostovanje v Murski Soboti.

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KOMENTARJI5

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mimgrede
19. 07. 2026 16.45
A se komu že kolca za Boromiso? Za malo ali pa nič denarja je pripeljal Doffa, Raula Florucza, Riero, Sancheza, in še kakšnega, ki se je dobro izkazal. Kaj pa zdaj? Çuni, Perea, Brečko,...? Tretja liga.
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0 0
Šumsko voče
19. 07. 2026 16.40
Vse sportne ekipe iz ljubljane so odvratne olimpija pa najbolj.
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0 0
MiliVanili65
19. 07. 2026 16.20
Težko bi blo bolj bedno.
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0 0
BELAN
19. 07. 2026 16.04
Brečko😂😂😂
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-1
0 1
Cupko
19. 07. 2026 15.57
Te Nemce je treba nagnat iz Ljubljane, ker to kar je bilo včeraj videno ni za nikamor. Za malo denarja, malo muzike. Delius je kupil klub le za to, da bo izvlekel miljone od prodaje igralcev, privleče v klub pa le tiste, ki so zastonj in slabi
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+1
1 0
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