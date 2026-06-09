Brečko tudi uradno na klopi Olimpije

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Novi strateg Olimpije Mišo Brečko se lahko pohvali z bogato igralsko kariero. Nogometno pot je začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa se preizkusil tudi v mlajših selekcijah NK Factor. Prve prvoligaške minute je zbral v dresu NK Šmartno, sledil je prestop v Nemčijo, kjer je okrepil Hamburger SV. Vmes je izkušnje nabiral tudi na posojah pri Hansi Rostock in Erzgebirge Aueju.

Največji pečat je v petnajstih letih igranja v Nemčiji pustil pri 1. FC Kölnu, kjer je v sedmih sezonah zbral več kot 200 nastopov. Nato je tri leta nosil še dres 1. FC Nürnberga. Pomemben del njegove kariere je predstavljala tudi reprezentančna pot. Leta 2010 je bil član slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, za člansko reprezentanco Slovenije pa je v karieri zbral 77 nastopov.

Necat Aygun in Adam Delius FOTO: Damjan Žibert

Po koncu igralske poti se je Brečko, kot še piše uradna spletna stran Olimpije, podal v trenerske vode. 42-letni Trboveljčan je v zadnjih sezonah uspešno deloval v mlajših reprezentančnih selekcijah. Kot selektor kadetske reprezentance je izbrano vrsto do 17 let popeljal na evropsko prvenstvo leta 2023, izkušnje je nabiral tudi v strokovnem štabu reprezentance Slovenije do 21 let. Pred prihodom v Olimpijo je dve leti opravljal funkcijo selektorja mladinske reprezentance Slovenije.