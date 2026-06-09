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Nogomet

Brečko tudi uradno na klopi Olimpije

Ljubljnaa, 09. 06. 2026 20.25 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Mišo Brečko

Nogometaši Olimpije v novo sezono vstopajo z novim glavnim trenerjem. Vodenje članske ekipe prevzema Mišo Brečko, nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni član nemške Bundeslige, ki je s klubom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Brečko je na trenerskem mestu zamenjal Federica Bessoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje.

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Novi strateg Olimpije Mišo Brečko se lahko pohvali z bogato igralsko kariero. Nogometno pot je začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa se preizkusil tudi v mlajših selekcijah NK Factor. Prve prvoligaške minute je zbral v dresu NK Šmartno, sledil je prestop v Nemčijo, kjer je okrepil Hamburger SV. Vmes je izkušnje nabiral tudi na posojah pri Hansi Rostock in Erzgebirge Aueju.

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Največji pečat je v petnajstih letih igranja v Nemčiji pustil pri 1. FC Kölnu, kjer je v sedmih sezonah zbral več kot 200 nastopov. Nato je tri leta nosil še dres 1. FC Nürnberga. Pomemben del njegove kariere je predstavljala tudi reprezentančna pot. Leta 2010 je bil član slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, za člansko reprezentanco Slovenije pa je v karieri zbral 77 nastopov.

Necat Aygun in Adam Delius
Necat Aygun in Adam Delius
FOTO: Damjan Žibert

Po koncu igralske poti se je Brečko, kot še piše uradna spletna stran Olimpije, podal v trenerske vode. 42-letni Trboveljčan je v zadnjih sezonah uspešno deloval v mlajših reprezentančnih selekcijah. Kot selektor kadetske reprezentance je izbrano vrsto do 17 let popeljal na evropsko prvenstvo leta 2023, izkušnje je nabiral tudi v strokovnem štabu reprezentance Slovenije do 21 let. Pred prihodom v Olimpijo je dve leti opravljal funkcijo selektorja mladinske reprezentance Slovenije.

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Mišo Brečko bo prvi trening v Stožicah vodil v ponedeljek, 15. junija. Pri delu mu bosta pomagala nekdanja člana Olimpije in slovenska reprezentanta Andraž Kirm in Luka Žinko, ki bosta prevzela vlogi pomočnikov trenerja. Vlogo analitika bo v prihodnje opravljal Luka Pintarič.

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KOMENTARJI4

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Desna prevara
09. 06. 2026 21.37
a to se kdo zabava?
Odgovori
0 0
mackon08
09. 06. 2026 21.18
Še malo pa bo bivši.
Odgovori
0 0
RUBEŽ
09. 06. 2026 21.15
No, zdaj pa bo.
Odgovori
0 0
murate
09. 06. 2026 20.37
Tračnice so blizu,samo kdo se bo zraven vozu k šumi žal ne more
Odgovori
-1
0 1
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