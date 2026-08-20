Brekalu uspelo, kar je Messiju

Lionel Messi je po zanj značilnem zavitem strelu z levo nogo v oddaljeni kot vratarja v 26. minuti zasedbo s Floride popeljal v vodstvo z 2:1. Po zadržanem veselju s soigralci se je na kratko zasmejal in zadetek proslavil s svojo značilno gesto - pogledom in dvignjenima rokama proti nebu nad Philadelphio.

Devetintridesetletni Messi se je po trinajstem doseženem golu povzpel na drugo mesto lestvice strelcev MLS. Pred njim je Hrvat Petar Musa, ki je v sredo dosegel dva zadetka za Dallas ob zmagi s 4:3 na gostovanju pri Real Salt Lake.

Sloviti Južnoameričan je imel pomembno vlogo tudi pri prvem golu Miamija, ki je padel pet minut pred njegovim zadetkom. Po levi strani je sprejel podajo in našel Urugvajca Luisa Suareza, ki je z glavo žogo podal pred vrata, kjer jo je iz neposredne bližine v mrežo poslal mladi Američan Daniel Pinter.

Gostitelji so do točke prišli po zadetkih Indiane Vassileva v 11. minuti in Neila Pierra v 58. minuti.

Messi se po vrnitvi iz Argentine po pogrebu očeta Jorgeja 8. avgusta na uvodnih dveh tekmah ni vpisal med strelce. Miami je najprej z 2:3 izgubil proti mehiškemu Leonu in izpadel iz ligaškega pokala, nato pa v ligi MLS doživel še visok poraz proti Nashvillu s 1:4. Na tej tekmi je Messi zastreljal enajstmetrovko.

Inter Miami je tako že štiri tekme brez zmage in za vodilnim moštvom vzhodne konference iz Nashvilla zaostaja sedem točk.