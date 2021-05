Brentford po dolgem čakanju do zadnje vstopnice za Premier League

Brentford se je pridružil Norwich Cityju in Watfordu, ki sta si napredovanje v Premier League priigrala neposredno s prvim oziroma drugim mestom v drugi ligi, Championshipu. Brentford je za preostalo mesto med elito najprej v polfinalu po dveh tekmah s skupnim izidom 3:2 ugnal Bournemouth, danes pa je pred 12.000 gledalci na Wembleyju v finalu premagal še valižanski Swansea City.

V prvem polčasu sta bila natančna Ivan Toney(10. minuta) in Emiliano Marcondes(20.), Swansea pa si je delo otežil v 65. minuti, ko je bil izključen Jay Fulton. Brentford je prednost mirno zadržal in bo še šesto sezono v zgodovini kluba igral med prvoligaši. Iz nje so sicer izpadli Fulham, West Bromwich Albion in Sheffield United.