Brentford poglobil krizo bledega Liverpoola

Prvič se je Alissonova mreža zatresla v 19. minuti, ko je po podaji iz kota nespretno odreagiral branilec Ibrahima Konate . Redsi so se ob prekinitvah zdeli povsem nebogljeni, že v prvem polčasu so domači izkoristili še dve podaji iz kota, a je varovance Jürgena Kloppa obakrat rešilo posredovanje VAR-a. Le nekaj sekund po drugem razveljavljenem zadetku pa je napadalec Yoane Wissa z glavo – tokrat na regularen način – poskrbel za izid polčasa (2:0).

Klopp se je zato že med odmorom odločil za kar trojno zamenjavo, v garderobi je ostal tudi kapetan Virgil van Dijk. Sveže moči so prinesle želen učinek, saj je Liverpool hitro znižal na 2:1. Potem ko so zadetek Darwina Nuneza razveljavili zaradi prepovedanega položaja, je bil uspešen Alex Oxlade-Chamberlain, ki je odigral svojo 100. tekmo za Liverpool v Premier League. Zdelo se je, da bodo Redsi prej ali slej prišli do izenačenja, saj so imeli nemalo priložnosti, a jih niso uspeli izkoristiti. Kazen je prišla šest minut pred koncem, ko je Bryan Mbeumo prehitel Konateja in hladnokrvno premagal še Alissona.

Brentford je v prvenstvu neporažen na šestih tekmah, kar je najdaljši niz kluba v zadnjih 80 letih. Čebele trenutno zasedajo sedmo mesto in so le dve točki za Liverpoolom, ki je tako zapravil možnost, da bi prehitel peti Tottenham in se približal mestom, ki prinašajo Ligo prvakov.