Brentford prvi finalist 'tekme za 187 milijonov evrov'

Nogometaši Brentforda so se uvrstili v finale končnice za uvrstitev v elitno otoško Premier League. Na povratni tekmi polfinala so doma s 3:1 premagali Swansea City in tako izničili zaostanek 0:1 s prve tekme.

icon-expand Češki vezist Brentforda Jan Zamburek (desno) v dvoboju s članom Leicester Cityja Hamzo Choudhuryjem med letošnjo tekmo četrtega kroga pokala FA. FOTO: AP V finalu 4. avgusta na Wembleyju se bodo Londončani pomerili z zmagovalcem dvoboja med mestnim tekmecem Fulhamom in valižanskim Cardiff Cityjem. Fulham je dobil prvo tekmo z 2:0. Brentford je imel že po rednem delu drugoligaškega Championshipa lepo priložnost, da se uvrsti v Premier League, a jo je na koncu z nepričakovanima porazoma proti Stoke Cityju in Barnsleyju zapravil. Od leta 2002 je že 11-krat igral v končnici, vendar je bil vselej neuspešen. "Po zadnjem treningu sem igralcem rekel, da smo boljša ekipa in da ne bomo zapustili igrišča, dokler se ne uvrstimo v finale. Imeli smo pravo dozo adrenalina, menim, da je napredovala boljša ekipa. Če bomo takšno igro ponovili v finalu, se nimamo česa bati," je dejal danski trener Brentforda Thomas Frank. Brentford se je tako na najboljši možen način poslovil od Griffin Parka, na katerem igra vse od leta 1904, naslednje leto se bo preselil na nov stadion. Ali bo osvojil tudi 170 milijonov funtov (okoli 187 milijonov evrov) nagrade za uvrstitev v najmočnejšo ligo, pa bo jasno 4. avgusta.