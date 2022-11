Brentford šokiral Manchester City, Arsenal bo med SP prvi

Tekma na stadionu Etihad se za domačine ni začela dobro. Napadalec Brentforda Ivan Toney je med tednom izvedel, da na svetovnem prvenstvu v dresu Anglije ne bo nastopil. Očitno ga je sporočilo angleškega selektorja Garetha Southgata ganilo, saj je v srečanje z aktualnimi angleškimi prvaki vstopil odločen, da bo Southgatu pokazal kaj zamuja. V 16. minuti je Toney šokiral domače navijače in Londončane povedel v vodstvo.

Varovanci Pepa Guardiole so izenačili v prvi minuti podaljška v prvem polčasu. Phil Foden je s čudovitim strelom po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru izenačil na 1:1. Drugi polčas so domači začeli odločno, ampak Erling Haaland in druščina poti mimo Davida Raye niso našli. Teden dni po tem, ko je Norvežan v 95. minuti zadel iz enajstmetrovke za zmago proti Fulhamu je kazen za neučinkovitost proti Brentfordu prišla v osmi minuti podaljška. Znova je na sceno stopil vroči Toney, ki je po odličnem protinapadu zatresel mrežo Edersona. Dve minuti pozneje je Toney imel odlično priložnost za hat-trick, ampak Ederson ga je vendarle ustavil.