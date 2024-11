Brez agenta do nove pogodbe s sanjami o reprezentanci

Jasno, pri Jagielloniji vedo, kako se stvarem streže. Že preden smo pripotovali v Slovenijo, so mi dali vedeti, da bom zadolžen za večino medijskih aktivnosti. Ampak tako pač je, jaz razumem ljudi, ki so v klubu zadolženi za to, in jim skušam pomagati, če le lahko. Vse je na top nivoju.

Najprej hvala za obisk. Vsekakor se počutim drugače, vse je drugače s tega vidika. Že pred prihodom v Rimske Toplice sem vedel, da bo tako, saj bo tekmo s Celjem obiskala moja družina ter nekaj ljudi, ki so mi blizu, in sem urejal še neke stvari glede vstopnic. Tukaj sem preživel toliko časa, da imam tudi v zasebnem življenju nekaj prijateljev iz Celja in lepo jih bo znova videti. Kar se tiče medijske pozornosti, me ne moti. Nisem nekdo, ki bi se želel izpostavljati, z veseljem pa spregovorim v maternem jeziku s predstavniki medijev, ki sem jih še pred skoraj dvema letoma videval na tedenski bazi, ko sem nastopal za Celje. Tekmo sicer jemljem kot vsako drugo.

Za vami sta skoraj dve leti v Bialystoku, ko ste prišli, ste redno igrali, v minuli sezoni je bilo malce drugače, a osvojili ste naslov, v zadnjem času pa se je marsikaj spremenilo, kaj točno?

Da, ob prestopu sem nemudoma dobil priložnost za igro, a imeli smo rezultatsko krizo, nič nam ni šlo po načrtu, skoraj bi rekel, da smo se borili za obstanek in prišlo je do menjave trenerja. Ekipo je prevzel zdajšnji trener Adrian Siemieniec, pod katerim je šlo vse le še navzgor. Moje predstave v tistem času niso bile idealne, če sem povsem pošten, in preselil sem se na klop. Tudi ob začetku minule sezone sem dobil nekaj priložnosti, a ob slabših rezultatih je prišlo do rotacij, tako da se nisem ravno naigral, je pa res, da je bilo vse to ob osvojitvi naslova v Ekstraklasi pozabljeno. Zadeve so se spremenile pred približno dvema mesecema, nekajkrat sem začel v prvi postavi, nato pa sem odigral 90 minut na Parknu, ko smo šokirali Kobenhavn v Konferenčni ligi. Takoj po tem se je proti Legiji pred reprezentančno pavzo na žalost poškodoval Mateusz Skrzypczak in odtlej pa vse do danes sem bil praktično standarden v prvi postavi. Mati (Mateusz Skrzypczak, op. a.) se je zdaj vrnil in spet sledi borba za minute, a to me zdaj ne skrbi tako zelo, najpomembneje je, da sem klubu in navijačem pokazal, da zmorem igrati na tem nivoju iz tedna v teden.

Precej bolje ste se znašli na svojem osnovnem položaju osrednjega branilca, pri Jagielloniji ste namreč igrali tudi na boku, kajne?

Igram tam, kamor me šef postavi, in vselej dajem vse od sebe. Drugi bodo ocenjevali, kje bolj pomagam ekipi, meni je pomembno le, da sem na zelenici in da nam gre dobro.

Pred tednom dni ste podaljšali sodelovanje s poljskim prvakom do leta 2027 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Je res, da je šlo vse to mimo brez nogometnega agenta?

To je najbrž zame največja mala zmaga. Želel sem ostati pri "Jagi" in to sem si priboril na igrišču. Res je, iztekla se je moja pogodba z agentom in zato sem se v klubu za podaljšanje dogovarjal sam, kar v današnjem nogometu ni nekaj običajnega, ampak sam sem zadovoljen s tem, kar smo podpisali. Še naprej želim pomagati ekipi in napredovati iz dneva v dan, kar mi omogoča močna liga in vrhunski pogoji v Bialystoku.