Brez dodatnih ukrepov: Ibrahimović in Lukaku 'na hladno' za eno tekmo

Zlatan Ibrahimovićse je v dneh po incidentu na milanskem derbiju, ko se je zapletel v dolg besedni obračun z nekdanjim soigralcem Romelujem Lukakujem, otepal celo očitkov o rasizmu, a so odgovorni napadalcema pričakovano izrekli zgolj po eno tekmo suspenza. Tekmo počitka sta si Ibrahimović in Lukaku tako prislužila zgolj zaradi prejetih rumenih kartonov: Ibrahimović je na derbiju, ki ga je v četrtfinalu italijanskega pokala dobil Inter (2:1), dobil dva rumena kartona in tekmo končal predčasno, Lukaku pa bo moral zaradi skupnega seštevka rumenih opominov izpustiti polfinalni obračun 2. februarja z Juventusom.

Kazen velja samo za tekme italijanskega pokala, medtem ko bi se lahko tožilec Italijanske nogometne zveze (Figc) še vedno odločil za dodatno preiskavo dogodka, o katerem je pred naslednjo ligaško preizkušnjo govoril tudi trener AC Milana Stefano Pioli.

"Kar se je zgodilo na derbiju, ni bil lep prizor, a tudi sam sem bil nogometaš in vem, da se takšne stvari lahko zgodijo," je dejal Pioli. "Tega ne opravičujem in ne podpiram, toda moramo naprej. Zgodovina 'Ibre' dokazuje, da ni rasist, to je zelo pomembno. AC Milan je bil kot klub vedno v prvih bojnih črtah proti vsem oblikam diskriminacije, mislim, da je to vsem precej očitno. Zato moramo po teh dogodkih res poskusiti iti naprej in se vrniti h govorjenju o tekmah, ki so pred nami."