Brez dogovora med Neymarjem in Barcelono: Brazilec raje v nočni klub

Po poročanju radia Cadena SER se je bil Neymar Jr. pripravljen odpovedati 30-milijonskemu dolgu v zameno, da bi ga Barcelona poleti odkupila od Paris Saint-Germaina in svojo namero izrazila tudi pisno. Kljub zelo javni prestopni sagi se je poleti vse skupaj končalo brez Brazilčevega povratka v Katalonijo, da pa vodstvo Barcelone ni storilo vsega, kar bi lahko, da bi se Neymar Jr. vrnil, pa je med drugim v eni od izjav namignil tudi prvi zvezdnik in strelec kluba Lionel Messi..

27-letni zvezdnik se niti ni trudil skriti pred pogledom javnosti, mediji so ga ujeli že na letališču, zvečer pa v znanem nočnem klubu, kjer mu je poleg Arthurja družbo delal tudi nekdanji član Atletico Madrida Leo Baptistao. Druženje so ovekovečili tudi z objavo na Instagramu.

Želijo doseči izvensodno poravnavo

Neymar Jr. od Barcelone zahteva izplačilo 30 milijonov evrov "bonusa za zvestobo", kolikor naj bi mu zagotavljala zadnja pogodba, ki jo je pred slovesom podpisal s Katalonci. Ti so mu leta 2016 ob podaljšanju že izplačali 14 milijonov evrov, ko je podpisal pogodbo, a naj bi mu nova klavzula zagotavljala izplačilo dodatnih 26 milijonov evrov, če bi v klubu ostal do 31. julija 2017. Tako je tudi bilo, štiri dni kasneje pa je njegov rekordni 222-milijonski prestop (oziroma njegovo plačilo odkupne klavzule, ki jo je imel v pogodbi) v PSG postal uraden.

ESPN FCje poročal, da naj bi odvetniki, ki zastopajo Barcelono, skupaj z Neymarjevimi pravnimi zastopniki v petek zahtevali, da se odločanje o primeru prestavi. Neymar starejši, njegov oče in agent, naj bi se skupaj s sinom v četrtek vseeno sestal s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem.

Neymar naj bi se zato že v petek zjutraj odpravil nazaj v Pariz, pogovori pa se bodo bojda še nadaljevali z namenom, da bi dosegli izvensodno poravnavo. ESPN FCje še poročal, da so Neymarjevi odvetniki v zadnjem hipu presenetili Katalonce s številnimi zahtevami, ki jih pri Barci niso želeli sprejeti. Tudi Barcelona je leta 2018 odgovorila s tožbo zaradi kršenja pogodbe v višini 8,5 milijona evrov brez vštetih obresti. Obravnava bi morala biti na sporedu že januarja, a so jo najprej prestavili do marca in nato do septembra, zdaj pa se očitno obeta nova prestavitev.