Brez dokazov proti Neymarju: tudi tožilstvo zaprlo preiskavo

Brazilsko državno tožilstvo želi zapreti preiskavo domnevnega posilstva brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja, so sporočili s sodišča v Sao Paulu. Preiskovalci so vložili peticijo na sodišče, da se primer zapre. "Policijska preiskava ni prinesla dovolj dokazov, da je res prišlo do posilstva," je dejala tožilka Flavia Merlini.

Merlinijeva je ob tem izpostavila, da se"policijska preiskava vnovič lahko odpre kadarkoli, takoj, če bo prišlo do novih dokazov"."Ne moremo vedeti, kaj se je zares dogajalo med štirimi stenami, zdaj gre za njegovo besedo proti njeni. Nimamo nikakršnih dokazov, zato smo se odločili, da bomo primer zaprli," je še dejala tožilka. Manekenka Najila Trindade je Neymarja, zvezdnika francoskega PSG, obtožila, da jo je 15. maja v luksuznem pariškem hotelu v vinjenem stanju prisilil v spolni odnos z "uporabo fizične sile". Neymar je vse obtožbe odločno zanikal. Policija je že konec julija končala preiskavo domnevnega posilstva, katerega je bil osumljen najdražji nogometaš vseh časov, Brazilec Neymar. Glavna preiskovalka Juliana Lopes Bussacos je pretehtala obtožbe proti 27-letnemu zvezdniku in se odločila, da preiskavo zaustavi. Zdaj je to storilo še državno tožilstvo. Državno tožilstvo je zdaj sporočilo, da Trindadejeva policiji ni predala nobenega dokaza, da je res prišlo do spolnega nasilja. Policiji ni želela predati oziroma pokazati videoposnetka s svojega mobilnega telefona, na katerem se lahko vidi domnevni zločin, je poročal novičarski portal G1. Pozneje je Trindadejeva trdila, da so ji mobilni telefon ukradli. Neymar FOTO: Profimedia