Brez dvoboja Oblak – Ibra, ob zmagi Atletica spet sijala Felix in Costa

Pred razprodanimi tribunami v Orlandu, kjer se je zbralo 25.527 navijačev, je v vratih Atletico Madrida začel Antonio Adan, ki v prvem polčasu ni imel veliko dela, rdeče-beli pa so na premor odšli z zasluženo prednostjo: v 42. minuti je novinec v ekipi Diega Simeonejain produkt mladinske šole Real Madrida Marcos Llorente dosegel svoj prvi gol v dresu novega kluba, kljub boljši predstavi zvezdnikov MLS (Zlatan Ibrahimovićje igro zapustil že po 30 minutah) v drugem polčasu pa sta Madridčanom zmago zagotovila Joao Felixv 85. in Diego Costav 93. minuti.

TEKMA

Tekma se je sicer začela z več kot polurno zamudo zaradi slabega vremena, tudi med obračunom pa je neprestano padal dež. Atletico je v neugodnih vremenskih razmerah kljub precej premešani postavi začel veliko bolje in Vitolo, najbrž najboljši posameznik na zelenici, je v osmi minuti pripravil lepo priložnost Angelu Correi, a je njegov strel po tleh zgrešil cilj. Izkušeni vratar ekipe prvakov Atlanta United Brad Guzanje moral nato sedem minut pozneje ustaviti še močen strel Carlosa Isaaca, pri razčiščevanju pa mu je pomagal tudi Walker Zimmerman.

Oblak ostal nepremagan

Domači so se prebudili v drugem delu polčasa in v 26. minuti je Wayne Rooney poskusil z izvrstnim strelom z roba kazenskega prostora, a je žoga kapetana DC Uniteda le za las zgrešila. Rdeče-beli so nato v zaključku polčasa le povedli, še en novinec v moštvu Hector Herreraje v prostoru zaposlil obetavnega Rodriga Riquelmeja, ta pa s peto Llorenteja, ki je matiral rezervista Andreja Blaka. Guzan je namreč z Ibrahimovićem namreč igro zapustil že po 30 minutah, trener ekipe zvezd James O'Connor pa je ob polčasu zamenjal še preostalo deveterico. To je prineslo kar nekaj izboljšav v igri, vezist Seattle Soundersov Nicolas Lodeiro je že v eni prvih akcij drugega polčasa našel Diega Rossija, toda volej zvezdnika Los Angeles FC je zletel mimo vrat.

Lodeiro je imel v 55. minuti novo priložnost, a se je tokrat po njegovem strelu z neposredne bližine izkazal Adan. Z menjavami je nato postregel še Simeone, v igro sta poleg Jana Oblakadenimo prišla tudi Koke in Costa. Blaku je z dobro obrambo v eni naslednjih priložnosti še uspelo ustaviti Felixa, dvojec prvakov iz vrst Atlanta Uniteda Gonzalo Martinez in Ezequiel Barco pa je zagrozil z izenačenjem, a se Oblak ni dal, tako kot ob kasnejšem poskusu legende Bayerna in zdaj člana ekipe Chicago Fire Bastiana Schweinsteigerja.

Felix je nato zagotovil zmago Atletom z lepim strelom z razdalje, s katerim je ukanil Nicka Rimanda, Costa pa je po dolgi žogi prek obrambe z že petim golom na zadnjih dveh tekmah dokazal, da je morda celo najbolj "vroč" napadalec tega pripravljalnega obdobja.

Vrhunci tekme MLS All-Stars‒Atletico Madrid: