Brez golov na Fazaneriji

Potem ko je bil za Muro v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov usoden Ludogorec, Sobočani zdaj svojo priložnost za evropsko jesen iščejo v evropski ligi. Na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij sta tako Mura kot Žalgiris imela svoje priložnosti, a nobeni od ekip ni uspelo zadeti in si pred povratno tekmo priigrati prednosti. Gostje so bolje vstopili v tekmo in v 9. minuti že drugič streljali v okvir domačih vrat, a je bil Matko Obradović tako ob poskusu Jakuba Sylvestra v 8. in Francisa Kyeremeha v 9. minuti na mestu. Najlepšo priložnost prvega dela igre pa so imeli Sobočani v 24. minuti, ko je Kai Cipot zadel vratnico. V 28. minuti je za Litovce sicer po podaji s sredine kazenskega prostora zadel Sylvestr, a je bil v prepovedanem položaju, zato je bil gol razveljavljen.