Brez golov v Novi Gorici, kjer je gostoval Bravo

Nogometaši Gorice in Brava na prvi tekmi 19. kroga niso izkoristili odličnih pogojev za igro, saj so v lepem sončnem in za ta čas toplem vremenu pokazali bore malo dobrega nogometa. Predvsem velja to za drugi polčas, v katerem sta bili ekipi tako kot celo tekmo enakovredni, a nobena izmed njiju ni hotela tvegati. Videti je bilo, da so si zmage vendarle bolj želeli Ljubljančani, ki so vendarle pokazali za odtenek več, toda maščevanje za poraz v prvem krogu – zmaga Gorice z 1:0 je še vedno njena edina na domačem igrišču – jim ni uspelo.

Ljubljančani so tekmo bolje odprli. Prvih deset minut so pritiskali, v osmi minuti pa si priigrali tudi prvo priložnost. Po lepi akciji je do strela z roba kazenskega prostora prišel Martin Kramarić, a meril nekoliko previsoko. V 17. minuti se je izkazal domači vratar Uroš Likar, ki je žogo po strelu z glavo Davida Flakusa Bosilja odbil v kot, po katerem se je priložnost ponudila še Mitji Križanu, ki je streljal čez gol.

Pri gostih je dvakrat nevarno poskusil Tamar Svetlin, Flakus Bosilj je bil še enkrat blizu zadetka, potem ko je sam pritekal pred vratarja, ga poskušal preigrati, kar pa mu ni uspelo.

Na drugi strani pa so se Novogoričani po sicer slabem začetku otresli pritiska, si tudi sami v prvem delu priigrali dve priložnosti, v prvi je naprej Ahmed Ankrah zgrešil žogo, v nadaljevanju akcije pa je s strelom poskušal Zvonimir Petrović, a je streljal točno v vratarja Gašperja Lubeja Finka. V 44. minuti bi se spet lahko postavil Ankrah, po prekinitvi in predložku z desne strani se je v sredini dobro znašel, toda ljubljanski vratar je bil spet na mestu.

Tudi v drugem delu so bili gosti nekoliko bolj podjetni, a nevarnejšega strela v okvir vrat ni bilo. Od vratarjev je moral v 62. minuti prvi resneje posredovati Lubej Fink, toda strel Luke Vekiča je bil preslab za spremembo rezultata. V zaključku bi lahko gosti bolje izkoristili napako domačega vratarja Likarja, darila ni znal izkoristiti Luka Štor, vratarjevo napako je tako popravila obramba.

Bravo bo v naslednjem krogu igral proti Kopru, Gorica bo gostovala v Mariboru.