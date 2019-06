Ameriška kapetanka spet odmevno: Nihče še ni bil prvak brez gejev

Megan Rapinoe, ki se je med letošnjim svetovnim prvenstvom prek medijev spopadla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je tudi po zmagi ZDA nad Francijo v četrtfinalu dvignila kar nekaj prahu s svojimi izjavami za medije. Nogometašica, ki je pred leti priznala, da je lezbijka, javno pa podpira tudi proteste Colina Kaepernickaproti policijskemu nasilju, je na vprašanje, ali imajo zaradi tega, ker je junij mesec ponosa, njeni dosežki še posebno težo, dejala: "Dajmo, geji!"

Dodala je še: "Prvenstva ne moreš osvojiti brez gejev (homoseksualcev, op. a.) v svoji ekipi. To ni uspelo še nikomur. Nikoli. To je vsa znanost! Motivirajo me ljudje, ki se tako kot jaz borijo za enake reči. Več energije črpam iz tega kot iz dejstva, da bi želela komu dokazati, da nima prav. To te izčrpa. A zame je biti homoseksualka prekrasno, med mesecem ponosa na svetovnem prvenstvu je to lepo."

Trump: Megan bi morala najprej zmagati in nato govoriti!

33-letnica je, kot že rečeno, v zadnjih dneh merila moči z ameriškim predsednikom Trumpom, ki je kritično komentiral dejstvo, da Rapinoejeva protestno ni pela državne himne pred eno od tekem na turnirju. Rapinoejeva je v enem naslednjih intervjujev dejala, da ne bo šla v "jeb..o Belo hišo", če bi jo tja Trump s soigralkami povabil po uspešnem nastopanju v Franciji. Pred tekmo z domačinkami je rojakinjam na srce položila, naj "dobro premislijo", preden začnejo svoja imena povezovati s predsednikom, opravičila se je za preklinjanje v svojih odmevnih izjavah, a znova zatrdila, da v Washington ne bo odšla.