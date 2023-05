Vinicius Junior tarča rasističnih žaljivk, Real vložil ovadbo

Valencia je do 11. zmage v prvenstvu prišla v tekmi, ki jo je moral sodnik podaljšati za skoraj 20 minut. Vmes je moral po posredovanju Vara izključiti Viniciusa Juniorja zaradi namernega udarca v obraz in poklicati policijo, da je s tribune odpeljala domačega navijača, ki je žalil brazilskega nogometaša.

Vinicius, ki ni bil prvič tarča žalitev, je po tekmi na družbenih omrežjih sporočil: "Ni bilo niti prvič niti drugič ali tretjič. Rasizem je norma v La ligi. Kar je bila nekoč liga Ronaldinha , Ronalda , Cristiana in Messija , je postala liga rasistov," je zapisal: "Ampak jaz sem močan in se bom boril proti rasistom do konca." Lula je ob tem Mednarodno nogometno zvezo (Fifo) in špansko nogometno ligo pozval, naj sprejmeta resne ukrepe. "Ne moremo dovoliti, da se fašizem in rasizem uveljavita na nogometnih stadionih," je dejal.

Brazilski predsednik je 22-letnemu napadalcu poslal sporočilo "solidarnosti". "Napadli so ga. Imenovali so ga opica," je dejal Lula. "Sredi 21. stoletja ni mogoče imeti tako močnih rasnih predsodkov na toliko nogometnih stadionih. Nepravično je, da ta ubogi otrok, ki mu je v življenju tako dobro šlo, ki je morda na poti, da postane najboljši na svetu – zagotovo je najboljši v Real Madridu – doživi žalitve na vsakem stadionu, kjer igra."

Na družbenih medijih je prišlo do izlivov podpore Viniciusu. Med tistimi, ki so obsodili rasistično ravnanje, ki ga je bil deležen v Španiji, so bili brazilski reprezentant Richarlison, upokojena legenda Ronaldo in glasbena ikona Gilberto Gil. Oglasil se je tudi italijanski trener Real Madrida Carlo Ancelotti, ki je obžaloval, da ima La liga težave z rasizmom.

"Razmišljam o umiku igralca zaradi rasizma, to se mi še nikoli ni zgodilo. Kar se je zgodilo, se nam je že zgodilo, a na ta način ne. To je nesprejemljivo. Španska liga ima težave z rasizmom. In problem ni Vinicius. Vinicius je žrtev. Obstaja zelo resen problem," je na novinarski konferenci dejal Ancelotti.