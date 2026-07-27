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Nogomet

Brez kančka sramu

Zürich, 27. 07. 2026 13.34 pred 1 uro 4 min branja 58

Avtor:
Jakob Batič
Gianni Infantino

Teden po koncu 23. svetovnega prvenstva, ki je bilo z 48 reprezentancami v treh državah največje v zgodovini, obenem pa tudi eno najbolj kritiziranih, se je oglasil prvi mož Fife Gianni Infantino. Poln presežnikov je prehvalil minuli turnir, češ da je ljudem vrnil upanje. Pa ga je res?

Bolj kot po radostih na igrišču si bomo mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki zapomnili po številnih škandalih, ki so ga spremljali. Nogomet je bil razdeljen na četrtine, finale pa za pol ure prekinjen – zaradi koncerta.

Čeprav bi lahko podobne primere naštevali v nedogled, za Giannija Infantina ni dvoma: to je bilo največje, najboljše in v vseh pogledih najimenitnejše prvenstvo doslej. 56-letni Švicar je na spletni strani Fife uvodoma zapisal, da mu je žal vseh, ki so zaradi sovraštva zamudili čudovito igro in vsa čustva, ki jih ta prinaša.

Trump ni skrival, da je za razveljavitev Balogunovega rdečega kartona tudi sam lobiral.
Trump ni skrival, da je za razveljavitev Balogunovega rdečega kartona tudi sam lobiral.
FOTO: Profimedia

"Tistim, ki izza računalniških zaslonov širijo sovraštvo in lažne govorice, želim sporočiti: Medtem ko vi sedite v ozadju, smo mi pri Fifi v prvih vrstah: organiziramo, trdo delamo in pripravljamo najboljši spektakel na svetu," je zapisal Infantino in dodal: "Medtem ko vi razdvajate, mi združujemo."

Po eni strani ima prav, saj je nogometna javnost redkokdaj tako enotna, kot je bila na tem svetovnem prvenstvu. Recimo ob obsodbi tretmaja, ki so ga bili v ZDA deležni iranski nogometaši. Ali pa ob obsodbi prirejanja pravil, ko je Infantino svojemu prijatelju Donaldu Trumpu uresničil željo, da prvi napadalec ameriške reprezentance Folarin Balogun v osmini finala zaigra kljub rdečemu kartonu.

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Predsednik Fife je nato izpostavil, da je mundial minil brez kakršnihkoli navijaških incidentov: "Sedem milijonov ljudi iz več kot 200 držav je uživalo brez sovražnosti in nasilja. Vsi so bili varni, zaščiteni in zadovoljni."

Ob tem so še milijarde ljudi prvenstvo spremljale od doma, preko malih zaslonov, je nadalje opozoril Infantino in – v svojem slogu – skromno pristavil, da je to predvsem zasluga držav gostiteljic in Fifine "fantastične ekipe".

Ob tem je, kakopak, pozabil poudariti, da bi si prvenstvo v živo prav gotovo ogledalo še veliko več navijačev iz tujine, če Fifa ne bi zasolila cene vstopnic. Finale med Argentino in Španijo se je v zgodovino zapisal kot najdražji športni dogodek v zgodovini, povprečna cena vstopnice je presegala osem tisoč evrov.

Padel je rekord po številu navijačev, a tudi po cenah vstopnic ...
Padel je rekord po številu navijačev, a tudi po cenah vstopnic ...
FOTO: AP

S tem pa Infantinovega sprenevedanja še zdaleč ni bilo konec. Za samopromocijo je še enkrat več izkoristil iransko reprezentanco, katere člani so večkrat javno povedali, da so od predsednika Fife namesto pomoči dobili le prazne obljube.

"Svet potrebuje ljubezen, ne sovraštva. Medtem ko ste vi širili sovraštvo, smo mi neutrudno delali, da bi povezali državi, ki sta v vojni. Iran je vstopil v ZDA brez incidentov ali konfliktov ... To je moč nogometa. Iranska reprezentanca je prejela vizume, ker je nogomet namenjen miru. Nogomet je večji od sovraštva in diskriminacije."

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Pri tem je Infantino seveda pozabil, da iranski reprezentanti še zdaleč niso imeli običajnih pogojev za tekmovanje. Trening bazo so morali namreč iz ZDA preseliti v Mehiko, ker so lahko v ZDA vstopili le na dan pred tekmo, po koncu pa so jo morali ekspresno zapustiti, kar je seveda vplivalo na njihovo pripravo in regeneracijo.

Omar Artan je z veljavnim vizumom pristal v Miamiju, potem pa bil po 11-urnem zaslišanju brez pojasnila poslal nazaj domov. V Somaliji ga je dočakal herojski sprejem.
Omar Artan je z veljavnim vizumom pristal v Miamiju, potem pa bil po 11-urnem zaslišanju brez pojasnila poslal nazaj domov. V Somaliji ga je dočakal herojski sprejem.
FOTO: Profimedia

56-letni Švicar je skušal dati vedeti, da ni pozabil niti na nekatere nesrečneže. Denimo na sodnika Omarja Artana, ki bi moral postati prvi somalijski delivec pravice v zgodovini mundialov, a mu vstopa v ZDA na koncu niso odobrili.

"Omenjali ste peščico ljudi, ki jim vizumi niso bili izdani, pri tem pa spregledali milijone ljudi z vseh koncev sveta, ki so jih prejeli."

Precej piškav argument. Artan si je pravico za sojenje na največjem svetovnem odru prislužil s svojimi predstavami na zelenici, odvzeta pa mu je bila zaradi rigoroznih političnih omejitev ene od držav gostiteljic.

Tudi Katar, gostitelj mundiala pred štirimi leti, se je pred prvenstvom soočal s podobnimi kritikami, a na koncu ni bilo niti enega primera, ko je bilo uradnim udeležencem prepovedano sodelovati zgolj na podlagi nacionalnosti. Isto velja za Rusijo 2018, ki je takrat prilagodila svojo zakonodajo glede podeljevanja vizumov, da je ustregla vsem, celo navijačem.

Z dežja pod kap. Gianni Infantino je na čelu Fife nasledil Seppa Blatterja.
Z dežja pod kap. Gianni Infantino je na čelu Fife nasledil Seppa Blatterja.
FOTO: AP

Infantino se je dotaknil tudi sporno razveljavljenega rdečega kartona ameriškemu napadalcu Balogunu z besedami, da so takšne odločitve običajne tudi v nekaterih največjih ligah. "Zanimivo, da kritike prihajajo prav iz držav, v katerih uporabljajo takšne prakse," je udarno odgovoril kritikom.

Kako prikladno, da pri tem ni navedel niti enega tovrstnega primera ali točne države, kjer naj bi se te prakse odvijale. A saj veste, pravica skazica. Belgijci so Američane z Balogunom vred nadigrali s 4:1.

Infantino je zaključil, da so bili pri Fifi ponosni in ganjeni ob spremljanju vseh trenutkov ljubezni, veselja in enotnosti. Prepričan je, da je minulo svetovno prvenstvo ljudem vrnilo upanje, da lahko vsi dosežemo velike stvari, ne glede na to, od kod prihajamo.

Pa ga je res? Vprašajte somalijskega sodnika ...

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nogomet gianni infantino fifa komentar

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KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mužet
27. 07. 2026 15.07
Sramota do se sploh upa pojavljati v javnosti in se še talko obnašati. Ne vem kam gre svet saj imamo take primere gtudi dfrugje /Trumph) in doma 8Stevanpoviuč, Janša, Mahnič....
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0 0
jugatneme
27. 07. 2026 15.06
Infantino je še ena od družin tistih makaronarjev kateri so skočili prek žice v Švico. In makaronarju verjet?
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0 0
Hihitalec
27. 07. 2026 14.55
Zaslužil je kot nikoli prej. Komu se pa nebi smejalo ko zaslužiš za nekaj generacij vnaprej
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+2
2 0
Zalchi
27. 07. 2026 14.55
Če si poguglate besedo infant, vam bo vse jasno
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+2
2 0
alien number 9
27. 07. 2026 14.55
še en kalimero ki leze oranžnemu v R__ __
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+1
2 1
blazter
27. 07. 2026 14.55
Tablete ma močne
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+1
1 0
cekinar
27. 07. 2026 14.54
Upam,da bo vsaj Čefo glava FIFE čez 4 leta,čeprav ga ne maram...
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+3
3 0
poper00
27. 07. 2026 14.53
Ne poznam človeka,ki se ne bi zgražal nad njim.Pustimo zdaj prepisovalce z listkov.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
27. 07. 2026 14.52
Oba s Trumpom sta počasi za odpis! Pardon, takoj!!!!
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+2
3 1
sioxxos
27. 07. 2026 14.50
Povprečje gledalcev na tekmo: približno 65.490 gledalcev. Zasedenost stadionov: izjemnih 99,7 % (stadioni so bili skoraj povsod polni). Dejansko nobenih incidentov Stadioni bistveno bolj moderni in udobni kot v Evropi. Veliko jih je tudi klimaziziranih. Navijači uživali in vsi po vrsti hvalijo organizacijo tekem, dogodkov pred tekmami in PREDVSEM so vsi po vrsti prehvalili gostoljubnost in prijaznost Američanov. Ta novinar pa bruha samo negativo. Znano je, da če želiš sovražiti USA, beri MSM medije - predvsem EU medije, če pa želiš spoznati pravo plat USA, pa idi tja za 14 dni in vrnil se boš poln pozitivnih vtisov. Mediji širijo sovraštvo, ljudje širimo sožitje. Članek je prepoln sovraštva, to ni novinarstvo, to je politična agitacija nekoga, ki še v življenju ni bil v USA, verjetno tudi kje drugje ne, razen na kakšni Filozofski fakulteti ali Fakulteti za družbene vede, kjer se študente uči sovraštva do dela oz. kapitala.
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-2
2 4
štrekeljc
27. 07. 2026 15.03
Bil sem v Muriki, imel pogodbo za delo za 1 leto v neki multinacionalki, pa po pol leta poiskal luknjo v pogodbi, da sem jo lahko prekinil in zbrisal v svobodo. Nikoli več!
Odgovori
0 0
Miran1960
27. 07. 2026 14.49
Več kot pol stoletja spremljam nogometne SP. Manj tekem sem videl samo leta 78, ker sem bil v jla. Sicer pa najdražje in najbolj nezanimivo SP do zadaj! Tega kekca volijo tiste brezvezne zveze, katerim je omogočil nastop, ki pa si ga ne bi drugače nikoli priborile
Odgovori
+3
3 0
sioxxos
27. 07. 2026 15.03
Ne razumeš sistema kvalifikacij. Ker so se Kanada, USA in Mehika uvrstili avtomatično, je nastalo več prostora za druge srednje ameriške države. In lepo jih je bilo videti na svetovnem. Osebno se mi zdi 48 ekip odlična formula, drugo pa je, koliko od teh bi moralo biti iz Evrope in koliko iz severne oz. srednje Amerike.
Odgovori
0 0
Mclaren
27. 07. 2026 14.48
Obup.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
27. 07. 2026 14.47
Upam, da jih bo nekaj krepkih polovil okol ušes. In taka prodana baraba, da bi postal prvičlovek Združenih narodov! Ne se igrat z življenji otrok, res vam pravim!
Odgovori
+3
3 0
klop12
27. 07. 2026 14.42
sam ima tip res infantilen obraz, kot da se mu ni razvil in ima dojenčkasto faco že cel lajf
Odgovori
+6
6 0
Dražen Marjanović
27. 07. 2026 14.42
Na Hrvaskem se rece maj.un
Odgovori
+7
7 0
klop12
27. 07. 2026 14.41
Zagabil je FIFO večini folka
Odgovori
+4
5 1
MatPaat
27. 07. 2026 14.35
Messija si naj domov pelje pa Trumpa. Bo najbolj vesel, bebček en.
Odgovori
+5
9 4
freex
27. 07. 2026 14.43
Misliš Penalda?
Odgovori
+1
2 1
Teleport
27. 07. 2026 14.35
Zakaj ni članka od Tanje na tem mestu?
Odgovori
-6
2 8
poper00
27. 07. 2026 14.51
Ker ti to ne bi vedel.Tvoja dolžnost je prepisovanje in ponavljanje laži in za to upporabljajo najmanj dojemljive.
Odgovori
0 0
Artechh
27. 07. 2026 14.34
Ves kaj je brez sramu? Da so prekrsili pravila koliko je lahko dolg polcas da so tisti spakovali med njim.
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+6
6 0
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